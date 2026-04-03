Fallece Vicente Martínez Marco, concejal del Ayuntamiento de 1991 a 1999

Ha fallecido Vicente Martínez Marco, uno de los políticos que tuvo relevancia en las primeras décadas de la Transición y que formó parte de la corporación municipal en los dos primeros gobiernos municipales con el Partido Popular al frente del Ayuntamiento. Además de ser miembro de la corporación municipal bajo el mandato de Rita Barberá, se le recuerda por ser uno de los iniciadores del proyecto Unión Valenciana, el partido regionalista que alcanzó una notable relevancia en el mapa político valenciano, pero que fue reducido a la nada cuando pasó a formar parte de gobierno municipal de la ciudad de València. En aquel 1991, una escasa diferencia de quince mil votos dio la mayoría, por un concejal, al PP sobre UV, con lo que la alcaldía, merced al Pacto del Pollo, fue para Barberá. Martínez Marco iba de número 5 en la lista y entró en el equipo de gobierno, cargo que repetiría en 1995, cuando Unión Valenciana quedó volatilizada -"fagocitada" fue el término acuñado- y el partido, fragmentado y volatilizado, ya había sufrido la fuga de algunos de sus componentes, como el propio Martínez Marco, que migró al PP. Camino al que aún le seguirían otros correligionarios.

Abandonada la política municipal, también formó parte del consejo de administración de Radio Televisión Valenciana así como presidente de la empresa adjudicataria de la Televisión Municipal de València, de muy corta vida.

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Conocido tertuliano en programas deportivos y aficionado a la tauromaquia, destacaba por su carácter afable y su locuacidad. Una de sus últimas encomiendas fue formar parte, en la primera década del siglo, de la Secretaría de Señas e Identidad del PP, aún como reminiscencia de haber pertenecido a UV.