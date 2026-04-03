El parking de la Plaza de la Reina verá reducida su capacidad las próximas semanas

El aparcamiento de la Plaza de la Reina verá reducida "de manera considerable" su capacidad durante las próximas semanas a causa de unas obras que tienen que llevarse a cabo en el segundo sótano del mismo. Será a partir del martes, 7 de abril, cuando comiencen unos trabajos de acondicionamiento, que se prolongarán durante un mínimo de catorce días.

El objetivo de la iniciativa, tal como ha explicado el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, es dar una solución a los problemas en el pavimento que se han observado en el garaje desde que se efectuó su remodelación. Para ello, se ha programado esta actuación "de prueba", que se llevará a cabo en un espacio concreto del segundo sótano del recinto, y que será evaluada semanas después, para determinar su aplicación o no a todo el espacio -lo que, a su vez, conllevaría más trabajos y nuevas reducciones en el futuro-.

La actuación consiste en la reparación del revestimiento del suelo del segundo sótano, en un área de prueba, pero aplicando un sistema de reparación distinto a los empleados anteriormente. “Resulta conveniente realizar esta prueba, teniendo en consideración el estado actual del pavimento así como la evolución de las reparaciones efectuadas sobre él”, ha explicado el concejal Carbonell, quien ha adelantado que, pasados tres o cuatro meses desde la aplicación, se evaluará el estado y el comportamiento del nuevo revestimiento, “a fin de poder valorar entonces su implantación en más partes de la solera, incluso en toda su extensión”. “Dispondremos así de una solución a los problemas que el pavimento del parking ha registrado desde su remodelación”, ha añadido el edil.

Más afección al principio

Las obras se realizan en un periodo no lectivo, dado que el desarrollo de los trabajos conlleva esa "reducción considerable" de la capacidad de estacionamiento en la segunda planta del parking. La afección será en mayor medida al inicio de las obras, aunque se prevé ir ampliando la oferta de plazas de aparcamiento de manera progresiva, a medida que la actuación vaya progresando.

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Con menos de cuatro años de funcionamiento, la nueva Plaza de la Reina ha ido acumulando problemas e imperfecciones. El estado de la solera del aparcamiento en su sótano ha sido un problema recurrente desde el primer momento y se une la aparición de filtraciones de agua por el sistema difusor en el "oasis", grietas en la pared sobre la que se asientan los cargadores de vehículos eléctricos o la falta de potencia de las tomas de corriente en superficie.