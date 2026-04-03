El Santo Entierro llena de silencio las calles de los Poblats en la Semana Santa Marinera de València

Hay que tener fe, paciencia, valor y tiempo para contemplar al completo el Santo Entierro. Es, después de la Ofrenda de las Fallas, el cortejo más largo que puede verse en València a lo largo del año en el calendario festivo de la ciudad.

La estética es la misma que en las procesiones religiosas del centro, Virgen y Corpus, con las sillas puestas en la calle, frágilmente atadas con cuerda, confiando que los asistentes sabrán respetar esta particular propiedad privada. Pero mucho público es más cercano al de Fallas: estacional. Acuden, ven un rato y se van. O, en todo caso, cambian de ubicación.

Así ha sido el Santo Entierro de la Semana Santa Marinera de València / F. Cabaluig

Hasta la una de la madrugada

También es un festejo que juega con las interrupciones que se autoconcede el asistente, pudiendo hacer paréntesis en los numerosos establecimientos de hostelería. Eso también quedó patente con la animación en las terrazas de la zona. Así, desde el inicio a plena luz a bien cerrada la noche, desde el Cabanyal al Grao y de ahí al Canyamelar, la comitiva cumplió pulcramente con su paso solemne ante un público ora multitudinario, ora numeroso, ora más modesto, que también depende de la calle por la que se transita. Hasta algo después de la una de la madrugada, seis horas de desfile, conformó la más convocatoria.

Cofradías, Hermandades y Corporaciones van, de esta forma, desfilando cadenciosamente, por orden litúrgico hasta que el Cristo Yacente del Rosario, envuelto en una urna de cristal y cubierto con un suave sudario para representar el "soterrar" hace su entrada seguido por las autoridades y un representante de cada uno de los 31 colectivos. Hasta que, en la puerta de esa parroquia, final del camino, fue sacado del particular ataúd para ser llevado a hombros hasta el interior de la parroquia, que hace las veces de sepulcro.

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El sepelio de Cristo

Todas ellas integran el desfile del Santo Entierro, una procesión que recrea el sepelio de Cristo y que constituye uno de los actos de mayor solemnidad y simbolismo de la Semana Santa Marinera. La comitiva, cargada de recogimiento y tradición, convierte las calles en un escenario de profundo respeto, donde cofradías, hermandades y corporaciones escenifican uno de los momentos centrales de la Pasión.