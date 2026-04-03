València tumba otro festival debido a "quejas vecinales" por ruido: no autoriza celebrar 'Jardi Electrònic' en Malilla

La cancelación de eventos por motivos de convivencia con los vecinos y vecinas de València está en boga y no para de crecer en los últimos días. El último es la iniciativa Jardí Electrònic que no se podrá celebrar el próximo 25 de abril en el parque de Malilla porque el Ayuntamiento de València ha denegado autorizar su celebración. El principal motivo es que "se están recibiendo quejas de los vecinos colindantes" por este tipo de "actividades, debido a la reproducción sonora de los mismos". Así consta en la resolución del consistorio, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, remitida a la organizadora del evento; un escrito en el que el consistorio no aclara si todas las quejas son por este evento o si son también por otros que se celebran.

Esta negativa se suma a la polémica sobre la celebración de varios festivales en el entorno de la Ciutat de les Arts i les Ciències, después de una sentencia que condena al consistorio por superarse los límites de ruido permitidos e impedir el descanso de los vecinos que se personaron como parte en la causa. Y, también, se enroca con la medida de reducir el horario de las terrazas en las zonas de Honduras y el Cedro, así como en sus calles adyacentes, aprobada este jueves en la Junta de Gobierno.

Miles de personas están pendientes de saber si los conciertos en Les Arts se celebrarán o no / M. A. Montesinos

Demasiada veces

El consistorio alega que la celebración de la actividad supondría "una afección al espacio público" porque la misma "condicionaría y limitaría" las actividades de uso común del parque de Malilla y, en consecuencia, se podría generar un conflicto de intereses entre la celebración del evento y la ciudadanía que quiera hacer uso del parque. Además, señala que la organizadora del evento ya ha solicitado con "reiteración" el uso de espacios similares para realizar otros eventos previamente: el 28 de febrero en el parque Central y el 18 de marzo en el parque de Malilla.

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Según ha podido saber este periódico, los organizadores se encuentran buscando un espacio alternativo para la celebración de la iniciativa 'Jardí electrònic' y no tienen constancia de que se hayan registrado quejas directas sobre su actividad.