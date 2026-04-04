Compromís denuncia un cargo en la Capital Verde Europea que todavía pervive como "chiringuito"

"La Capital Verde Europea, que además fue descafeinada y sin impacto, finalizó en 2024. Por eso, es injustificable seguir manteniendo una dirección general". Este es el argumento con el que el Grupo Municipal Compromís ha instado al gobierno municipal para suprimir "de forma inmediata", la Dirección General de Capitalidad Verde Europea, "un cargo que sigue existiendo dos años después de la celebración de la capitalidad y que supone un coste anual de más de 75.000 euros para las arcas municipales".

Según ha denunciado el concejal Sergi Campillo, responsable en su día de todo lo tocante a parques, jardines y ecología, "el gobierno municipal es incapaz de explicar qué funciones reales está desempeñando este cargo". De hecho, han solicitado "información detallada" sobre sus actividades y la respuesta ha sido que no se puede facilitar porque “es muy largo”, una contestación que, según Compromís, evidencia "la falta de contenido real de esta dirección general". Razón por la que consideran que es un resorte "para colocar a alguien".

El concejal ha recordado que la Capital Verde Europea "no tuvo impacto real en las políticas verdes de la ciudad por el negacionismo que impera en el gobierno de PP y Vox. Lejos de ser un punto de inflexión hacia un modelo urbano más sostenible, se quedó en una operación de mínimos para cumplir con Europa y poco más".

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Para la coalición valencianista, resulta aún más incomprensible que este cargo siga existiendo en 2026 cuando el Ayuntamiento ha creado un nuevo organismo autónomo, València Sostenible, que debería asumir todas las políticas y proyectos vinculados a la sostenibilidad. “No tiene ningún sentido mantener una dirección general duplicada, sin funciones claras y sin ningún rendimiento público conocido. Tanto que algunos concejales del gobierno critican los chiringuitos, que se apliquen el cuento y empiecen a optimizar la administración. De momento podríamos ahorrarnos los sueldos de los concejales de Vox, que no hacen absolutamente nada en esta ciudad".