Así era la Semana Santa Marinera hace 40 años
Revive en este vídeo imágenes de la fiesta en los años ochenta y noventa
La Semana Santa Marinera es una fiesta plenamente arraigada en la los Poblats Marítims. A lo largo de las generaciones, familias del Grau, Canyamelar y Cabanyal han participado en hermandades, cofradías y corporaciones y en toda la secuencia ritual de la misma, peculiar como pocas y dotada de una personalidad propia.
En este vídeo puedes contemplar imágenes de los años ochenta. Los actos son los mismos, pero se aprecian claramente algunas diferencias estéticas. Tanto en los actos como, sobre todo, en los entornos. Del público y del entorno urbano. Un curioso ejercicio retro. Los niños que desfilan aquí son, pueden ser, ahora, miembros maduros y activos en el devenir de sus colectivos. Y también hay miembros de las mismas que permanecen en el recuerdo por su trayectoria en la fiesta.
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