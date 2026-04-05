Los Encuentros tiñen de blanco la Semana Santa Marinera en el Domingo de Resurrección

El Domingo de Resurrección ha empezado en la Semana Santa Marinera con uno de los rituales que se repite en todas las parroquias: el encuentro de una imagen de Cristo con otra de una Virgen Dolorosa. En procesiones por separado, ambos llegan a un lugar predeterminado en el que, a los sones del Himno de España, los portadores acercan las andas para escenificar ese encuentro, consistente en "darles vida" a las imágenes a fuerza de bambolear sus tronos.

La agitación de las imágenes representa, de esta manera, la alegría por ese encuentro entre la madre, que deja de ser doliente, y el hijo, que se ha levantado de la tumba. Las imágenes han mudado y se visten con ropajes blancos, especialmente relevantes en el caso de las Vírgenes, que han pasado la Semana Santa con su habitual ropaje negro.

Las imágenes transitan por los lugares típicos del Grau / Moisés Domínguez

Homenaje en el mar

En el caso del Grau, el Cristo de Medinaceli se ha acercado primero a la dársena del puerto, donde hace el homenaje a los muertos en el mar, de la misma manera que lo han hecho dos días antes los Cristos del Salvador y el Salvador y el Amparo. El encuentro se ha realizado en esta ocasión frente al Mercado del Grao.

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Tras los Encuentros, la Semana Santa Marinera se prepara para su gran final: el Desfile de Resurrección, que empezará a la una del mediodía.