Los políticos municipales "cargan" la Semana Santa Marinera

Participar en la Semana Santa Marinera requiere un auténtico operativo por parte de los grupos municipales, que saben que es una fiesta popular, y en la que hay que mostrarse ante una ciudadanía que espera de ellos que formen parte activa de la misma. Visitando las imágenes y a las diferentes corporaciones. Desfilando en procesiones o acudiendo a almuerzos. Es cierto que también hay una parte de la ciudanía a la que no es gusta estapresencia y se les acusa de "postureo". Pero la Semana Santa Marinera es lo suficientemente abierta y tranquila como para que no se generen conflictos de privilegios, como ha sucedido especialmente en Andalucía. Aquí, los cofrades agradecen la visita. A lo largo de los diez días, los concejales o candidatos a serlo incorporado Grau, Cabanyal y Canyamelar en sus agendas.

49 participaciones del PP

Si hay un partido que lo hace metódicamente, ese es el PP, que tiene incluso un cuadratín para repartir juego entre todos sus concejales. Un total de 49 asistencias han cumplito entre todos, siendo Juan Giner, José Luis Moreno y Julia Climent, con cinco, los más habituales. Mención especial merece Santiago Ballester, quien estuvo en cuatro eventos pese a tener la rodilla bastante maltrecha -aún no está claro si el menisco está "tocado"- tras pisar mal en la visita fallera a Ibiza. O la propia alcaldesa, que acudió a última hora a la cena de los Granaderos y se apuntó a las procesiones más tardías: el Santo Entierro y al de María Santísima de las Angustias. Jesús Carbonell estuvo solo en dos, pero llevó "el peso": el encuentro de Cristos, en el que cargó las pesadas tallas. Junto a ellos, el asesor Julio Aguado, que a veces daba la sensación de estar en dos o tres procesiones a la vez.

Catalá presidió, como primera autoridad municipal, el Santo Entierro / Ayto Vlc

Gil, Gosálbez y Barrera

También cargó el Cristo del Salvador la concejala de Vox Mónica Gil, pero en su procesión ordinaria. La edil acudió a varios actos teniendo en cuenta además que es la edil titular de la Semana Santa por ser la titular de Fiestas en el Ayuntamiento. Pero no le anduvo a la zaga José Gosálbez, quien también acudió a varios actos. Por parte de Vox también se dejó ver varias veces Vicente Barrera, en lo que parece todo un aviso a navegantes.

Pere Fuset, Clavario Mayor

Por parte de Compromís, y más allá de los asistentes al desfile de Resurrección, la participación ha corrido a cargo de Pere Fuset, gestor en su día de la Semana Santa Marinera como concejal de Cultura Festiva (y pregonero de la misma años atrás) quien no duda en mostrar una especial debiidad por esta fiesta. Este año lo ha hecho, además, en su calidad de Clavario Mayor de la Cofradía de Jesús de Medinaceli, desfilando en las salidas del mismo.

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Bernabé, primera mujer con el Cristo del Perdón

Y por el PSOE fue la candidata a la alcaldía Pilar Bernabé quien llevó el peso de la presencia, aunque fuera acompañada por algunos concejales y la ministra Diana Morant, durante las "passejaes" que ha hecho visitando diferentes colectivos y locales sociales, y que ella ha mostrado en sus redes sociales. Llevó el peso, además, literalmente, al ser, y así lo celebraba, ser la primera mujer que sacaba en procesión y a brazo el Cristo del Perdón. Varios miembros del actual equipo estuvieron en la Tribuna de la Resurrección.