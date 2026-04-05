La Semana Santa Marinera de València echa el cierre a pleno sol

Bajo un sol de justicia, de esos que invitan al optimismo, con la alegría propia de una jornada festiva y feliz. Gran diferencia con la desolación de 2024, cuando no se pudo celebrar porque caían chuzos de punta y del temor del año pasado, en el que se adelantó una hora por lo que pudiera pasar. Un cambio, por cierto, que no llegó para quedarse, con lo que el desfile volvió a su ilógico horario tradicional tras haber empezado la jornada con los Encuentros.

¿Será necesario que, cerca de las dos menos cuarto de la tarde de reloj, fuera cuando empiezan a pasar las primeras corporaciones por la tribunas de autoridades de la calle de la Reina? Lo que quiere decir que, hasta bastante más tarde, no pasaban aún ni por la puerta de Santa María del Mar ni por el Rosario, estación final. En esta ocasión, además, el cortejo partió con "melsa" y hasta se paró antes de enfilar esa recta. Le costó, pero lo hizo. Y así, con sayones, longinos y pretorianos por delante, seguidos de los granaderos, empezó el desfile a ritmo de marcha.

Pero así son las cosas, que la Semana Santa es como tantas otras fiestas: tocar una coma cuesta mucho y para cuando finaliza, acudir al partido del Valencia CF era casi una proeza.

Al son de música alegre se rebaña la Pasión. No cambia especialmente la rutina espiritual -el vicerrector de la basílica Álvaro Almenar, decía a la misma hora, en la misa de la Basílica, que la Resurrección no es "una varita mágica" que cambie las cosas de un día para otro- pero sí que es día de pasarlo bien al ritmo de pasodoble. Los personajes lanzan los claveles y tienen que reponer porque a la velocidad que lo hacen, se descapitalizan en seguida.

Tiene buenos colores de cara la fiesta del Marítim y ayuda cuando todo viene rodado. Así lo reconocía el presidente de la Junta Mayor, Carles Genís. "Ha sido un éxito de asistencia, y en eso, el tiempo favorece mucho. Ya lo tuvimos el año pasado casi siempre y eso pasa en ésta y en todas las Semanas Santas para poder desarrollarlas bien".

Carles Genís no se presentará a la reelección

Carles Genís no se presentará a la elección de presidencia de la Junta Mayor. Echa el cierre con un censo saludable y con uno de los deseos que expresaba hace cuatro años: un cierto rejuvenecimiento. "El cofrade que se apunta a un colectivo es porque lo siente de verdad. El aumento del censo se ha notado bastante en la participación. El tejido social es cada vez más potente y eso es una gran noticia. Y lo que nos alegra especialmente es que hay más jóvenes implicada en la gestión directiva de los colectivos. Eso nos garantiza la continuidad".

Ni los tiempos de polarización, asegura, les afecta. "Como en todos los colectivos, somos un reflejo de la sociedad, pero no hemos notado reacciones ni dentro ni fuera. Todo lo contrario: vemos cada vez más respeto. En el Santo Entierro, por ejemplo, al paso de las imágenes, la gente se levantaba sin dudarlo, y con un silencio que es característico. Y si alguien hablaba, se les siseaba".

¿Es sostenible la Semana Santa Marinera ahora mismo? "De momento no nos afecta. La configuración e incluso el formato de los actos nos lo permite de momento. Las horas de concentración y salida en los actos colectivos nos permite de momento apoyar a las hermandades y permitir la fluidez":

La fiesta volverá en plenas Fallas

Hay que recordar que, el próximo año, la Semana Santa tendrá una versión abreviada, puesto que, si este año ha sido nada más quemarse las Fallas, dentro de doce meses se solaparán directamente sobre ellas. Aplicando el mismo calendario, la retreta coincidiría con el Prefallas, la Procesión de las Cañas, con los premios infantiles; la Procesión Solidaria, con el segundo día de Ofrenda y el Viernes de Dolor -que eso duele más que nada- con el 19 de marzo. Complicado se antoja una decisión que no sea la de cancelar estos actos.

El fallero cofrade apenas tendrá tiempo para descansar y reorganizar el vestuario para afrontar el Sábado de Pasión el 20 de marzo y el Domingo de Ramos el 21.

"De momento no se ha hablado nada. Sí que hemos quedado en reunirnos mucho antes de las Fallas y hay que ver cómo nos podemos adaptar. Nunca hemos tenido problemas en las coincidencias" en las quesiempre paga la Semana Santa. "Si hay que suspender, igual el Viernes de Dolor no se puede procesionar. Pero València es así. No podemos cambiarlo":

Ni con sus peculiaridades, la Semana Santa Marinera rompe el cascarón de sus límites naturales de ciudad y poco más. "Es un error compararnos con cualquier otra fiesta. Tenemos que hacer valer la nuestra, sin mirar otros espejos. Lo que tenemos es que estar orgullosos de lo que hacemos. Si, nos gustaría que apareciera, pero salir o no en un informativo nacional no le va a cambiar la vida a la Semana Santa Marinera.

Ahora, los traslados "invisibles"

Finaliza de esta forma la Semana Santa Marinera, a la que le quedan varias procesiones, pero dentro del programa invisible: todo lo que se ha exhibido tiene que volver a casa, las parroquias, desde las sedes sociales o desde las casas de los cofrades que, a lo largo de estos días, las han acogido en sus plantas bajas.

Son traslados que se hacen sin ceremonia, sin más indumentaria que los polares de los miembros de la misma, y sin recorrer las calles de forma tan cadenciosa. Ahora es ya abreviando. Así, este lunes lo harán el Cristo del Salvador y el Amparo, la Dolorosa del Grao y el Jesús Atado a la Columna. El martes lo hará la Vera Cruz; el miércoles, el Cristo del Perdón y el Ecce-Homo y el jueves, el Cristo del Salvador y la Dolorosa del Cabanyal.

Turno de San Vicente Ferrer

El calendario festivo no da tregua y casi sin tiempo, llega la tercera gran festividad consecutiva. El Lunes de Pascua es el único cuartelillo antes de que los niños de los Altares empiecen a participar, en sesiones de martes, miércoles y jueves, en el concurso de "Miracles" de la fiesta de San Vicente Ferrer. El salón de actos de la ONCE será el escenario de las representaciones de esas obras que, el próximo fin de semana, podrán verse -y escucharse cuando la megafonía y el sonido ambiente lo permita- en las calles y plazas. En el primer turno participarán las asociaciones de Riba-roja, Tossal, Pilar y La Canyada. El miércoles lo harán Carmen, l'Oliveral, Mercat, Mocadoret y Mercat Colon y cerrará el jueves Rusafa, Xiquets, Pila Bautismal, Mar y Xirivella. Para, el viernes 10, dar a conocer el veredicto.

Lo que tiene la Semana Santa de periférica lo tiene San Vicente de céntrica, el lugar en el que se mueve especialmente la fiesta, que tendrá su día grande el 13, en el gran colofón del trastoque festivo de la ciudad.