Se acabó la penitencia: monas de Pascua y catxirulos conquistan València

El Lunes de Pascua da inicio al tiempo de júbilo y celebración que sigue a la Cuaresma, los 40 días en que todos los fieles, cada uno a su manera mediante ayuno, oración y caridad, están obligados por la ley divina a hacer penitencia. En la tradición cristiana la Pascua es la fiesta más importante, pues se celebra el triunfo de la vida sobre la muerte. En la tradición valenciana, sin tanta solemnidad, se celebra el amor a la familia –a veces elegida– y la alegría de otro día sin obligaciones, que no es cosa menor.

Así, tras el Domingo de Resurrección, València vuelve a ser escenario de reuniones familiares a cielo abierto, con multitud de niños y algunos adultos intentando volar los catxirulos en un día caluroso y no demasiado ventoso, pefecto para empezar a tocar arena en el Cabanyal, la Malva-rosa o El Saler. Uno de los puntos más típicos para pasar un día como hoy es el litoral sur, especialmente con un clima tan benigno. Vicente y Ana han acudido desde Silla a la playa del Saler para pasar el día con su hija y sus tres nietas. Una de las niñas vuela la cometa, otra tiene apenas 10 meses y es la primera vez que pisa un arenal. Se la nota en su salsa. "Nosotros venimos desde hace muchos años, antes no había tanta arena como ahora. Es cierto que algunas tradiciones se van perdiendo, como cuando en silla se formaban cuadrillas de pascueros para ir al parque y saltar a la comba o lo que fuera", rememora Ana antes de enseñar una mona casera hecha con la receta que le han dado a su nieta en el cole.

Unos pasos más adelante, en primera línea de playa, Esther y Sara llevan un rato intentando montar un catxirulo con forma de dragón. Ponen el hilo por encima, después por debajo, no se aclaran. "Esto llevaba años sin planteármelo, pero ahora por hacer la gracia con el nene hemos querido seguir la tradición", dice una de ellas. Las dos amigas valencianas recuerdan que cuando eran pequeñas solían ir a una caseta en la huerta y siempre han celebrado en familia un día tan señalado como hoy.

El paisaje se repite en el otro paseo marítimo de Valéncia, a los pies de la playa de l'Arbre del Gos. Cientos de personas pasean y los merenderos están todos cogidos por familias o grupos de jóvenes amigos. En una de ellas hay dos matrimonios uruguayos que dicen que en su país la tradición es parecida, con una salvedad: "Fuera de lo religioso allí se estila la doma de caballo". En otra mesa hay una quincena de personas, familia intergeneracional, comiendo y jugando al parchís como si fuera el campeonato del mundo de la especialidad. Y en una tercera se agolpan unos 10 chavales sin mona pero con espíritu. "Llevamos más bien una moña", bromean

Regalo a los ahijados

Fuera del circuito turístico, cada vez más copado en València con grandes grupos de cruceristas, ciclistas y free tours recorriendo el centro de la ciudad, la costumbre este día es irse al campo con los amigos y la familia, y merendar la citada mona de la Pascua, con un huevo cocido que, según la tradición, debe abrirse explotándolo contra la frente de alguien. Las monas actuales incluyen un huevo de chocolate y es el dulce que padrinos y madrinas regalan a sus ahijados.

Su origen es lejano y siempre fue generoso. De hecho, la palabra 'Mona' viene del árabe 'munna' –algunas fuentes sitúan el origen de la palabra en el griego o el latín–, que significa 'regalo'. La mona es un obsequio con registros desde el siglo XV.

Noticias relacionadas

Algunas pastelerías aprovechan para hacer su particular agosto y en València hay auténticas especialistas en monas. Por ejemplo, Horno Bells ha ganado en 2026 el primer premio a la mona de Pascua gracias a una receta procedente del recetario del fundador, Carlos, patriarca de una saga argentina asentada en el Cap i Casal. También son destacables los trabajos con el bollo tipo brioche de La Rosa de Jericó, con más de 120 años de historia, o del Horno San Antonio, con una ornamentación más artística que tradicional.