'Esmorçaet' y no 'esmorzaret': el error gramatical de una gigantesca lona publicitaria en la Gran Vía de València

¿Cómo una lona pasa los filtros de todo un equipo de publicidad y acaba colgándose con un error gramatical? Es lo que ha ocurrido con una gigantesca lona publicitaria de una conocida marca de bebidas energéticas colgada, desde hace unos días, en plena Gran Vía de València, a la altura de la calle Castellón. La estrategia publicitaria busca conectar su bebida con el tradicional almuerzo -el 'esmorzar'- tan popular en la Comunitat Valenciana y que ese momento de disfrute se relacione con esta marca de cola, en vez de la tradicional cerveza. Para ello utilizan la siguiente frase, pero escrita en valenciano: "El almuerzo en el bar de siempre".

El problema es que los diseñadores de la cartelería publicitaria -protagonizada por el actor Dani Martínez- han escrito mal la palabra 'esmorzaret', el término en diminutivo tan usado en la autonomía valenciana en el lenguaje oral, y lo han sustituido por 'esmorçaet'. No es solo que hayan sustituido erróneamente la z por la ç, sino que además se han dejado una 'r' por el camino. Nadie en València y toda su provincia elude la 'r' al pronunciar esta palabra. Según el Diccionari Normatiu Valencià, la forma correcta para escribir este sustantivo que significa 'tomar una comida para almorzar' es 'esmorzar', con z y con r. Es una publicación que, a tenor de lo colgado en el centro del 'cap i casal', no han consultado los encargados de esta campaña publicitaria. El de confundir la 'z' por la 'ç' es una confusión bastante generalizada entre la ciudadanía, pero no es comparable escribirlo mal en tus redes que en un anuncio de una marca de primer nivel.

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De hecho, ya son varios los transeúntes que se han dado cuenta del error y han hecho una fotografía para captar la fala gramatical y compartirla en sus redes sociales. Al menos el objetivo de la lona, que hablen de ella, se está consiguiendo; aunque puede ser que por motivos diferentes a los inicialmente previstos.