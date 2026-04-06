Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere Josep PieraValencia-CeltaPelea en GandiaMónica OltraMonas de PascuaSupermercados PascuaArtemis II
instagramlinkedin

Vaivén

'Esmorçaet' y no 'esmorzaret': el error gramatical de una gigantesca lona publicitaria en la Gran Vía de València

La lona publicitaria en la Gran Via de València escrita con una falta de ortografía.

La lona publicitaria en la Gran Via de València escrita con una falta de ortografía. / ED

Redacción Levante-EMV

València

¿Cómo una lona pasa los filtros de todo un equipo de publicidad y acaba colgándose con un error gramatical? Es lo que ha ocurrido con una gigantesca lona publicitaria de una conocida marca de bebidas energéticas colgada, desde hace unos días, en plena Gran Vía de València, a la altura de la calle Castellón. La estrategia publicitaria busca conectar su bebida con el tradicional almuerzo -el 'esmorzar'- tan popular en la Comunitat Valenciana y que ese momento de disfrute se relacione con esta marca de cola, en vez de la tradicional cerveza. Para ello utilizan la siguiente frase, pero escrita en valenciano: "El almuerzo en el bar de siempre".

El problema es que los diseñadores de la cartelería publicitaria -protagonizada por el actor Dani Martínez- han escrito mal la palabra 'esmorzaret', el término en diminutivo tan usado en la autonomía valenciana en el lenguaje oral, y lo han sustituido por 'esmorçaet'. No es solo que hayan sustituido erróneamente la z por la ç, sino que además se han dejado una 'r' por el camino. Nadie en València y toda su provincia elude la 'r' al pronunciar esta palabra. Según el Diccionari Normatiu Valencià, la forma correcta para escribir este sustantivo que significa 'tomar una comida para almorzar' es 'esmorzar', con z y con r. Es una publicación que, a tenor de lo colgado en el centro del 'cap i casal', no han consultado los encargados de esta campaña publicitaria. El de confundir la 'z' por la 'ç' es una confusión bastante generalizada entre la ciudadanía, pero no es comparable escribirlo mal en tus redes que en un anuncio de una marca de primer nivel.

Noticias relacionadas

De hecho, ya son varios los transeúntes que se han dado cuenta del error y han hecho una fotografía para captar la fala gramatical y compartirla en sus redes sociales. Al menos el objetivo de la lona, que hablen de ella, se está consiguiendo; aunque puede ser que por motivos diferentes a los inicialmente previstos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los 6 mejores merenderos de la Comunitat Valenciana para Pascua: 4 en Valencia, 1 en Castellón y 1 en Alicante
  2. Más tiempo de teletrabajo y para más funcionarios: las exigencias sindicales para la nueva normativa
  3. Fallece el escritor valenciano Josep Piera a los 78 años
  4. Operación retorno de Semana Santa: La DGT registra 12 kilómetros de retenciones en la A-3 y colas kilométricas en el baipás
  5. El mercado inmobiliario enloquece en València: El coste del suelo ha subido un 20 % desde el inicio del año
  6. La jueza deja libres y sin cargos a los dos hermanos a los que la Policía sorprendió violando a una mujer inconsciente en Valencia
  7. El Roig Arena se rinde a Laura Pausini
  8. La jueza archiva la causa contra los dos hermanos a los que la Policía sorprendió violando a una mujer inconsciente en Valencia

'Esmorçaet' y no 'esmorzaret': el error gramatical de una gigantesca lona publicitaria en la Gran Vía de València

Se acabó la penitencia: monas de Pascua y catxirulos conquistan València

Se acabó la penitencia: monas de Pascua y catxirulos conquistan València

València atrae 25 empresas internacionales en 2025, generando más de 152 millones de euros de inversión

València atrae 25 empresas internacionales en 2025, generando más de 152 millones de euros de inversión

Nuevas irregularidades en el padrón de València: la Fiscalía investiga a cinco personas empadronadas en una casa sin permiso del dueño

El Ayuntamiento de València suspende el acto de promoción de los mercadillos: Compromís denuncia desinterés

El Ayuntamiento de València suspende el acto de promoción de los mercadillos: Compromís denuncia desinterés

Las otras experiencias que propone València Cuina Oberta

Las otras experiencias que propone València Cuina Oberta

El TSJCV rechaza el recurso de los extrabajadores de La Marina para frenar la disolución del Consorcio Valencia 2007

El TSJCV rechaza el recurso de los extrabajadores de La Marina para frenar la disolución del Consorcio Valencia 2007

Linterna-Na Robella confirma los artistas de las Fallas 2027 tras el buen marzo pasado

Linterna-Na Robella confirma los artistas de las Fallas 2027 tras el buen marzo pasado
Tracking Pixel Contents