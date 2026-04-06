Las otras experiencias que propone València Cuina Oberta

Por supuesto que el certamen gastronómico que muchos amantes de la cocina esperan ofrece eso, una variadísima oferta culinaria, pero año tras año, València Cuina Oberta va innovando en sus propuestas y en esta edición, que se celebrará del 9 al 19 de abril, las experiencias cobran protagonismo para que quienes saben disfrutar de un buen plato puedan conocer otros aspectos del mundo de la restauración.

Hace apenas unos días se presentó València Cuina Oberta 2026 y además de batir el récord de restaurantes participantes también sorprendió con un extenso abanico de actividades ofertadas tanto por los locales hosteleros como por bodegas, escuelas de cocina y otras firmas relacionadas con el mundo gastro. Así que este año quienes se muestren ávidos de dar un paso más allá en el ámbito culinario podrá disfrutar de visitas a bodegas, asistir a una masterclass de coctelería, talleres de elaboración de horchata o panes de masa madre, descubrir cocinas internacionales o aprender los secretos de pinchos y chuletas a la brasa.

Los maridajes también estarán muy presentes en los restaurantes de Cuina Oberta e incluso se ofrecerán cenas sensoriales. Este año se trasciende a la gastronomía y las experiencias marcan la diferencia.

Visitas guiadas y elaborar tu propio kéfir

Algunos de los restaurantes ofrecen una visita guiada por sus locales y cocinas para conocer de primera mano su esencia y el funcionamiento de sus obradores. Alegal hará un tour por su establecimiento y explicará el concepto que guía su carta. También lo hará Bodegas Nodus quien además ofrece una cata de sus caldos y en el caso del restaurante con estrella Michelin Riff, la experiencia será un paseo con su chef Bernd Knöller por el Mercado Central, quien enseñará cuales son sus productos preferidos, como los usa en la cocina y dónde los compra habitualmente. El colofón será una cata de jamones y queso.

Món Orxata se lanza con el Orxata Tour y un taller de horchata que por supuesto, permitirá la desgustación de su tradicional bebida. En esta modalidad del 'hazlo tú mismo' se enmarca la oferta de Mengem donde junto al panadero Andrea Forte los asistentes descubrirán técnicas como la masa madre, el kéfir y la lactofermentación y los participantes podrán elaborar su propia botellita de kéfir aromatizada además de disfrutar de una cena degustación donde las fermentaciones serán protagonistas. Orio valència también quiere que los asistentes elaboren su propia Agua de Valencia y sus propios pintxos.

Serralunga Wine Bar y Quina Restaurante proponen catas de vinos y de pisco peruano respectivamente. Sagardi quiere que los asistentes se metan hasta la cocina y por eso además de ofrecer una experiencia gastronómica de inspiración vasca con maridaje seleccionado ofrecerá una masterclass de asado de carne roja.

Si los aficionados a la cocina quieren convertirse en maestros de la fideuà, nada mejor que apuntarse al taller de Valencia Club Cocina donde enseñarám a preparar una fideuà de confit de pato, combinando técnicas tradicionales con un toque creativo. Los amantes de la gastronomía internacional podrán optar por la idea del Restaurante Ma Khin: un curso de cocina en el que Steve Anderson hará una demostración de tres currys indios.

El estrellado restaurante La Salita, de Begoña Rodrigo, propone una experiencia única en Cooktl, su coctelería, donde la bartender, Denise Coppola, impartirá una masterclass para aprender a preparar tres cócteles (moscow mule, paloma y whisky sour).

De la mano de Ciro, llega "La cena de los sentidos", una vivencia donde los sentidos transportan a lugares inéditos que "nunca pudieras imaginar". Germán Carrizo y Carito Lourenço proponen dos experiencias especiales en dos de sus locales: el Fun Dinning se celebrará en La Oficina donde a través de un menú degustación en el que el sabor y la brasa marcan el ritmo se completa con un maridaje de cócteles creado en exclusiva para este menú. En Fierro, su restaurante con estrella Michelin, volverá a sus inicios con una Secret Tableen la que 8 personas se sentarán en una mesa compartida para disfrutar de una velada en la que se presentará en primicia uno de sus nuevos platos.

Cuándo y quién

València Cuina Oberta vuelve del 9 al 19 de abril con un récord de participación: 75 restaurantes, entre ellos 8 con estrella Michelin y 12 nuevas incorporaciones. Durante once días, el festival invita a disfrutar de la gastronomía de proximidad y de calidad a través de menús especiales y experiencias únicas que celebran lo mejor de la cocina valenciana. Todas las propuestas se pueden consultar ya y reservar a través de la web del certamen.

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Así, esta edición contará con la participación de Flores Raras, La Salita, Fraula, Riff, Lienzo, Fierro, Arrels y Simposio, juntando más estrellas Michelin que nunca. También son destacables las 12 nuevas incorporaciones de restaurantes, todas ellas muy apetecibles, entre las que se encuentran los menús que ofrecerán Al Grano, Fraula, Maestro Bar, Maravella, Noble, Trencabeach y Vlue Salamanca; así como las experiencias que proponen Alegal, Mengem, Serralunga, Valencia Club Cocina y La Oficina. De esta manera, la nueva edición de este festival gastronómico ratifica su buena trayectoria y crecimiento a lo largo de los años.