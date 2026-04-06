València: detectan empadronamientos irregulares con contratos falsificados y lo remiten a Fiscalía

El Ayuntamiento de València ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Provincial nuevos casos de posibles irregularidades en contratos de arrendamiento utilizados para la inscripción en el padrón municipal, dentro de un expediente ya abierto por hechos similares. Los nuevos indicios se suman a una investigación iniciada tras la denuncia de un propietario que detectó el empadronamiento de personas desconocidas en su vivienda sin haber firmado contrato alguno.

Recientemente se han incorporado al expediente dos nuevas denuncias: por un lado una relativa a contratos de alquiler presuntamente irregulares ya denunciados ante la Agencia Tributaria y la Policía Nacional. La segunda de las denuncias hace referencia al empadronamiento de hasta cinco individuos en un domicilio sin conocimiento de la persona propietaria, recibiendo incluso notificaciones oficiales dirigidas a terceros.

En ambos casos, las investigaciones municipales apuntan a la utilización de contratos de arrendamiento con posibles manipulaciones o falsificaciones.

Formatos de contrato idénticos

El concejal responsable del servicio de Registro y Población, Juan Carlos Caballero ha explicado que las actuaciones “se iniciaron tras comprobar que varias altas en el padrón se habían realizado mediante contratos que presentaban un formato idéntico pero con firmas diferentes del supuesto propietario, lo que hizo sospechar a los técnicos del servicio de padrón de su autenticidad”.

Además, se ha detectado un patrón repetido de uso de viviendas sin consentimiento de sus titulares para empadronamientos sucesivos de distintas personas.

Con estos hechos el Ayuntamiento, en cumplimiento de la normativa vigente, “ha remitido toda la documentación a la Fiscalía para que determine si los hechos pudieran ser constitutivos de delito y, en su caso, se inicien las diligencias correspondientes”, ha añadido

Caballero ha lamentado la gravedad de los hechos y defendido la firme actuación del Ayuntamiento ante “posibles prácticas fraudulentas que afectan directamente a la fiabilidad del padrón municipal y a los derechos de los propietarios, por lo que vamos a actuar con total contundencia”

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Por último, el concejal ha insistido en que “la colaboración con la Fiscalía y las fuerzas de seguridad es absoluta” y ha remarcado que “no se va a permitir que se utilicen mecanismos ilegales para acceder al padrón” y ha señalado que el consistorio “continuará revisando todos los expedientes sospechosos y reforzando los controles para evitar que estas situaciones se repitan”.