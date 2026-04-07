Arranca el acondicionamiento del parking de la Plaza de la Reina con reducción de plazas

Las obras de acondicionamiento del pavimento del segundo sótano del parking de la plaza de la Reina han comenzado este martes, lo que reducirá la capacidad del aparcamiento por un periodo aproximado de dos semanas, mientras duren los trabajos.

Se trata de una actuación dirigida a solucionar los problemas que presenta el pavimento del garaje y, para ello, en primer lugar se realizará una prueba en un espacio concreto del segundo sótano del recinto, cuyos resultados serán evaluados pasados unos meses, para determinar si se aplica o no a todo el espacio.

La actuación consiste en la reparación del revestimiento de la solera del segundo sótano, en un área de prueba, con un sistema de reparación distinto de los empleados en ocasiones anteriores.

Para el desarrollo de las obras se ha aprovechado el periodo no lectivo, dado que los trabajos ocasionarán una reducción considerable de la capacidad de estacionamiento en la segunda planta del parking. La afección será en mayor medida al inicio de las obras, aunque se prevé ir ampliando la oferta de plazas de aparcamiento de manera progresiva, a medida que la actuación vaya progresando.

Arranca el acondicionamiento del parking de la Plaza de la Reina / Levante-EMV

“Resulta conveniente realizar esta prueba, teniendo en consideración el estado actual del pavimento así como la evolución de las reparaciones efectuadas sobre él”, explicó el concejal Carbonell a principios de mes, quien adelantó que, pasados tres o cuatro meses desde la aplicación, se evaluará el estado y el comportamiento del nuevo revestimiento, “a fin de poder valorar entonces su implantación en más partes de la solera, incluso en toda su extensión”. “Dispondremos así de una solución a los problemas que el pavimento del parking ha registrado desde su remodelación”, añadió el edil.

Noticias relacionadas

Con menos de cuatro años de funcionamiento, la nueva Plaza de la Reina ha ido acumulando problemas e imperfecciones. El estado de la solera del aparcamiento en su sótano ha sido un problema recurrente desde el primer momento y se une la aparición de filtraciones de agua por el sistema difusor en el "oasis", grietas en la pared sobre la que se asientan los cargadores de vehículos eléctricos o la falta de potencia de las tomas de corriente en superficie.