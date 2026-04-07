Comienzan las representaciones de los "Miracles" de Sant Vicent: este es el calendario festivo hasta el lunes, mascletá incluida

La Junta Central Vicentina (JCV) de València ha organizado distintos actos y actividades en honor a Sant Vicent Ferrer, festividad que este año se celebrará el próximo lunes, 13 de abril, y que se desarrolla en los diferentes barrios y poblaciones de la capital valenciana, donde se levantan altares con escenarios para representar los 'miracles' del santo, declarados Bien de Interés Cultural. Se trata de pequeñas obras de teatro en las que se escenifican milagros de Sant Vicent Ferrer y que representan en valenciano niños menores de 14 años.

"Los niños garantizan la continuidad de la devoción a Sant Vicent Ferrer al mantener viva la tradición de los 'Miracles de Sant Vicent', en torno a una figura muy querida cuyo legado sigue vigente", ha afirmado la concejala de Fiestas y Tradiciones en València y presidenta de la Junta Central Vicentina, Mónica Gil.

El concurso

El Concurso de 'Miracles', en el que está previsto que participen más de 150 niños y niñas de once altares, se celebra este martes, este miércoles, 8 de abril, y el jueves, 9 de abril, a las 15:30 horas en la Delegación Territorial de la ONCE.

Este martes el concurso se inicia con la participación del altar de Riba-roja, el altar del Tossal, el altar del Pilar y la Cofradía de La Canyada. El miércoles, participarán el altar del Carme, el del Mocadoret, el del Mercat de Colón y el del Mercat. Y el jueves, lo harán los de Russafa, Festa dels Xiquets del carrer de Sant Vicent, Asociación Pila Bautismal, del Mar y Xirivella.

Además, en el Palacio Arzobispal tiene lugar la recepción de los Niños del Milagro para rezar el Regina Coeli. Gil ha señalado que estos son "unos días consagrados a la conmemoración de la vida y obra de Sant Vicent Ferrer durante los cuales se representan sus milagros".

El viernes, 10 de abril, se conocerá el veredicto del jurado del Concurso de Milagros a las 19.30 horas en la sede de Lo Rat Penat. Una hora antes, a las 18.30, en la iglesia de Sant Joan de l'Hospital, se presentará el Libro Oficial de las Fiestas Vicentinas.

El próximo sábado, 11 de abril, a las 11.00 horas, se realizará en la plaza de la Virgen la representación del milagro que haya obtenido el primer premio en el concurso y, a continuación, se realizará la entrega de premios. El domingo, a las 21.30 horas, se podrá disfrutar de un castillo de palos en el Puente de Serranos.

MISA, OFRENDA, MASCLETÀ Y PROCESIÓN

El lunes, día de Sant Vicent Ferrer, a las 10.00 horas se realizará la misa pontifical en la Catedral de València. Posteriormente, a las 12.00 horas, se dará paso a la ofrenda de flores al santo. El recorrido partirá de la plaza del Ayuntamiento, seguirá por la calle de Sant Vicent Mártir y la calle de la Paz para terminar en el tapiz de flor instalado en la fachada de la Casa Natalicia de Sant Vicent Ferrer, en la calle de la Mar.

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A las 14.00 horas se disparará una 'mascletà' a cargo de la pirotecnia Vulcano en la plaza de Tetuán. Y por la tarde, se celebrará la procesión, que partirá de la Catedral a las 19 horas. Esta saldrá por la Puerta de los Hierros hacia la plaza de la Reina, la calle de la Paz y la plaza de Tetuán, hasta la Iglesia de Sant Doménech, la calle del Mar, la plaza de Sant Vicent Ferrer, la plaza de Nápoles y Sicilia, la Iglesia de Sant Esteve, y las calles de Edeta y Palau para regresar a la Catedral.