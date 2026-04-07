Entra en funcionamiento el nuevo tramo del carril bici de la calle de Sant Vicent Màrtir

El Servicio de Movilidad del Ayuntamiento ha abierto un nuevo tramo del carril bici de la calle de Sant Vicent Màrtir, el recorrido que va desde la calle de Joaquín Navarro hasta la calle de Dolores Alcaide, que enlaza con los carriles bici que ya funcionaban en ambos tramos. De hecho, a principios de este año se abrió el tramo sur de Sant Vicent Màrtir, entre las calles del Doctor Tomás Sala y de Joaquín Navarro y, posteriormente, se puso también en uso el tramo norte del carril, entre la calle del Maestro Sosa y la avenida Giorgeta. Faltaba por enlazar el tramo central del recorrido, que es el que abre esta semana; y la previsión es que la semana que viene quede completada la obra en su totalidad.

El carril bici de la calle de Sant Vicent Màrtir, de 1.600 metros de longitud y bidireccional, está situado pegado a la acera oeste y segregado de la calzada. Desde el Servicio de Movilidad se ha explicado que, además de esta actuación, se ha realizado también una reestructuración de los carriles de circulación en la avenida: se ha dejado uno para el tráfico motorizado, entre la calle de Roís de Corella (cuyo sentido de circulación ha sido ha invertido recientemente) y el Bulevar Sur.

La calle de Sant Vicent Màrtir es uno de los ejes más importantes del sur de la ciudad y cuenta, desde ahora, con una conexión ciclista que vertebra los barrios de Sant Marcel·lí, La Creu Coberta, La Raïosa y Arrancapins. Además, conecta con los carriles bici de las calles Mestre Sosa y Roís de Corella, la avenida Giorgeta, y las calles de Dolores Alcaide, Joaquín Navarro y del Doctor Tomás Sala.

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Esta actuación es un proyecto surgido de los Presupuestos Participativos DecidimVLC del año 2017, cuyas obras fueron adjudicadas a la empresa Pavasal Empresa Constructora SAU por un importe de 657.420,50 euros. Cuenta con una subvención del 90% de su presupuesto base (sin IVA) a través de la Unión Europea y de los fondos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.