La ingeniería que diseñó la Estación Central de Portela hará la nueva terminal intermodal de València

La ingeniería Sener ha obtenido la mejor puntuación global en el concurso internacional de ideas y proyectos convocado por Adif para la redacción de los estudios previos y de los proyectos básicos y de construcción de la nueva Estación Central de Valencia. A falta de que se formule la adjudicación provisional y, luego, la definitiva y si no hay recursos de otras empresas de por medio, Sener hará la nueva y esperada terminal intermodal llamada a acabar con el callejón sin salida ferroviario de la capital. Según la valoración "global" de las ofertas técnica y económica publicada este lunes por Adif el grupo de ingeniería ha obtenido una puntuación de 96,10, casi tres puntos por delante de la segunda propuesta mejor puntuada, liderada por el del despacho del japonés Kengo Kuma en UTE con Ines Ingenieros y L35. A seis puntos de distancia también queda Sener de la tercera mejor oferta, la de Ove Aroup, la firma de ingeniería y diseño del icónico Centro Pompidou de París.

Aunque las 13 aspirantes (doce de ellas en unión temporal de empresas) al contrato millonario de construcción de la nueva terminal son firmas de prestigio y con dilatada experiencia, Sener contaría con un extra en el conocimiento de la operación ferroviaria y urbanística del Parc Central de València, ya que fue esta ingeniería la que proyectó en 2008, junto con los arquitectos César Portela, Antonio Barrionuevo y Julia Molino, la primera Estación Central, una terminal intermodal que tras años de retrasos y la irrupción de los nuevos operadores ferroviarios había quedado desactualizada y se desechó. Lo cierto es que ha sido en la oferta económica donde Sener ha sacado más distancia, con una baja del 22,4% sobre el presupuesto de licitación, la más ajustada de todas, aunque sin alcanzar el 23,4% que se consideraría en este concurso una baja anormal.

El diseño de Portela quedó aparcado por la crisis y finalmente fue descartado en 2022 por Adif al haber quedado desfasado tanto por los cambios normativos como por el aumento de la demanda por la liberalización del servicio ferroviario de viajeros y la entrada de nuevos operadores.

Diseño de 2008 de César Portela para la Estación Central / Levante-EMV

Aquel primer diseño de hecho fue un desafío. El arquitecto reconoció en su momento que había hecho infinidad de cambios en el proyecto no exento de polémica cuando se presentó en la feria del urbanismo con un edificio comercial de 12 alturas (82.000 m²) adosado a la marquesina histórica de la Estación del Norte. El Ayuntamiento de Valencia, entonces gobernado por Rita Barberá, rechazó varias propuestas de diseño realizadas por el equipo de arquitectos formado por Portela, Barrionuevo y Molina junto a la empresa Sener Ingeniería. El arquitecto gallego y Premio Nacional de Arquitectura confesó en su día que el proyecto de la Estación Central era «muy complejo» por el volumen de vías a distintas cotas que ha de incorporar la estación y por los 82.000 m2 de suelo terciario que debía incluir, un aprovechamiento con el cual el ministerio de Transportes espera financiar parte de la infraestructura.

Fuentes de Sener han mostrado cautela a la hora de valorar el resultado del concurso. "Es pronto para pronunciarnos", aseguran. "Adif ha publicado la petición de información de solvencia como preseleccionados y hay que esperar a que nos aprueben la documentación que presentemos para que se produzca una potencial adjudicación formal", matizan. Sobre su relación con València apunta Sener que “conocemos en profundidad el sector de la movilidad y las infraestructuras del transporte en la ciudad”. La ingeniería “cuenta con una presencia sólida en Valencia desde hace más de 25 años y un equipo local de más de 70 profesionales”, detallan.

La de Sener, un grupo de ingeniería y tecnología con actividad en los mercados aeroespacial, de defensa, energía, movilidad e infraestructuras, es la única de las propuestas que no concurría a través de una unión temporal de empresas como han hecho la mayoría de ingenierías y equipos de arquitectura que optan al millonario contrato de la terminal intermodal valenciana. Lo cierto es que aunque se presenta en solitario, la ingeniería, que tiene delegación propia en València, optaría al concurso, según ha sabido este diario, de la mano uno de los despachos valencianos con más proyección del momento. Se trata de ERRE, el estudio del que es socia Amparo Roig, una de las hijas del presidente de Mercadona, Juan Roig. Entre los proyectos recientes de ERRE destaca el Roig Arena, el nuevo espacio multieventos de arquitectura singular de Quatre Carreres. También ERRE es ganador virtual del concurso para la transformación del Palacio de Correos en Museo Sorolla.

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El contrato de la Estación Central se divide en dos fases, la primera, con un plazo de ejecución de 18 meses y un presupuesto de licitación de 7,2 millones de euros, tiene por objeto seleccionar y definir la solución funcional, que partiendo de los antecedentes y de todas las actuaciones en marcha, permita desarrollar un anteproyecto y un plan de fases y actuaciones, sobre la que se basarán los futuros proyectos básicos y de construcción, teniendo en cuenta los actuales requisitos funcionales y el Estudio de movilidad en el área metropolitana de Valencia. La segunda fase, con un presupuesto de licitación de 30 millones de euros y un plazo de ejecución de 48 meses, se centrará ya en el proyecto básico y de construcción propiamente dichos.