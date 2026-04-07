Las inscripciones de los Gay Games València siguen disparadas: estos son los deportes con más demanda

Las inscripciones de los Gay Games València 2026 han superado las 8.500 personas participantes. En concreto, el evento que se celebrará del 27 de junio al 4 de julio en la ciudad suma ya 8.549 inscripciones, a tres meses de la celebración de los juegos. "Los Gay Games València 2026 serán un reencuentro único para el colectivo LGTBIQ+ en el que celebraremos la diversidad y el deporte en nuestra ciudad", ha explicado la concejala de Igualdad y Deportes, Rocío Gil.

“Las cifras de participación, con más de 8.500 personas a todavía meses del cierre de inscripciones, prometen un evento especial en el que València será la anfitriona de los mejores valores del deporte y la igualdad”, ha explicado la concejala. En concreto, la edición de los Gay Games en València será la primera ocasión que los juegos se desarrollen en España y superarán las cifras de participación de ediciones anteriores, como Guadalajara (2.634) y Hong Kong (2.381).

Por nacionalidades, destaca la fidelidad de los participantes de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Canadá y Australia. Esta edición, además, contará con una importante presencia de participantes de Francia, España, Países Bajos, México y Suiza. En cuanto a modalidades deportivas, las más demandadas hasta el momento en términos de inscripciones son: natación, tenis, atletismo, fútbol y vóleibol.

En este sentido, la concejala ha puesto en valor la “colaboración” con las entidades deportivas valencianas y ha explicado que son datos “muy positivos” que respaldan el trabajo llevado a cabo en los últimos años. En este sentido, cabe recordar que el período para inscribirse continúa abierto.

Sobre los Gay Games

Los Gay Games son un evento internacional que combina deporte, cultura y comunidad. Nacieron con un claro objetivo hace casi medio siglo: celebrar la diversidad y la visibilidad de las identidades LGTBIAQ+ junto a todas las personas aliadas. Sin barreras y con el objetivo de participar, compartir y disfrutar.

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Los Gay Games XII València 2026 se celebrarán del 27 de junio al 4 de julio de 2026. Durante esos días, miles de participantes de todo el mundo se darán cita en València para competir en decenas de disciplinas deportivas, que van desde el fútbol hasta la petanca; participar en una amplia programación cultural y celebrar juntas la diversidad en un entorno seguro e inclusivo.