Largas colas para entrar en la catedral de València: las visitas han crecido este año un 10%

No es un hecho excepcional, pero sí confirma el tirón que tiene la catedral de València dentro del panorama turístico de la ciudad. Las habituales colas que se forman a la entrada de la seo, concretamente en la Puerta de los Hierros, son estos días más grandes si cabe por el aumento de visitantes que ha experimentado la ciudad este año y por la semana de Pascua en la que estamos. También hay que contabilizar, aunque sea menos determinante, la afluencia de creyentes con motivo del Año Jubilar, que comenzó el último jueves de octubre del año pasado y acabará en la misma fecha de este año.

Según fuentes del Arzobispado de València, el año pasado visitaron la catedral y el Micalet un total de 760.000 personas, y en lo que va de año esas cifras se han incrementado un 10%. En el caso del Micalet el aforo de la terraza, que es el único espacio visitable, es de 50 personas y los flujos de visitantes se gestionan a la entrada para que no haya saturación, han explicado las fuentes.

Por lo que se refiere a la catedral, el aforo es de 1.100 personas y no suele haber problema, entre otras cosas porque también se controlan los flujos en momentos concretos. Por ejemplo, cuando se oficia misa, se acota el espacio de los visitantes y el de las personas que acuden al culto, de manera que no haya interferencias entre unos y otros.

La importancia del Santo Cáliz

Es especialmente llamativa la cantidad de personas que visitan la catedral para conocer la gran reliquia que se custodia entre sus paredes, el Santo Cáliz, que este año, además, celebra año jubilar.

La llegada de peregrinos por este motivo no es, sin embargo, especialmente determinante en el cómputo general de visitantes. Las fuentes consultadas han explicado que para este año jubilar hay visitas programadas para contemplar la reliquia, con programas especiales para la ocasión.

Noticias relacionadas

Así mismo, se ha habilitado l'Almudí como centro de interpretación del Santo Cáliz a la espera de que empiece a funcionar el gran centro dedicado a la reliquia en la Casa del Relojero, cuya restauración ya está acabada y gran parte del material expositivo preparado.