La lista de espera para la asistencia domiciliaria supera los ocho meses de media en València

El Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) del Ayuntamiento de València continúa colapsado pese al nuevo contrato del gobierno de María José Catalá. Según datos oficiales de la Concejalía de Servicios Sociales, la ciudad acumula 575 expedientes pendientes y una espera media de 8,3 meses, unas cifras que, para Compromís, evidencian “el fracaso en la gestión” de un servicio esencial para las personas mayores.

A finales del año pasado, el consistorio valenciano anunció un nuevo contrato para este servicio con importantes mejoras económicas y programáticas. El plan fue adjudicado a la empresa Ogara SCA y cuenta con una dotación de 49 millones de euros para los próximos tres años. El nuevo contrato contempla la ampliación de las horas de atención en un 18%, un aumento de hasta el 23% de las personas potencialmente beneficiarias y la participación de hasta 415 profesionales del sector.

Todo parece indicar, sin embargo, que el programa sigue quedándose corto. Así al menos lo denuncia Compromís con los últimos datos oficiales: 575 expedientes pendientes y un tiempo medio de espera superior a los ocho meses. La concejala Lucía Beamud considera “lamentable” que, pese a contar con “más dinero y más recursos”, el gobierno de Catalá no sea capaz de reducir las listas de espera. “Esto no es mala suerte, es una gestión nefasta. PP y Vox han demostrado que no saben gestionar los Servicios Sociales. Tener a 575 familias esperando en su casa es una negligencia política”, afirma.

“Esto no es mala suerte, es una gestión nefasta. PP y Vox han demostrado que no saben gestionar los Servicios Sociales"

El problema de los plazos

La coalición valencianista pone el foco en la gravedad de los plazos. En algunos barrios, las esperas superan con creces cualquier límite razonable. “Es un insulto que en zonas como la del Centro de Mayores de Salvador Allende haya personas esperando hasta 19 meses para recibir una ayuda básica. Estamos hablando de personas mayores que necesitan apoyo para vivir con dignidad, no de un trámite cualquiera”, ha denunciado Beamud.

“Es un insulto que en zonas como la del Centro de Mayores de Salvador Allende haya personas esperando hasta 19 meses para recibir una ayuda básica"

Los datos por distritos confirman una situación desigual y descontrolada. Campanar concentra 137 expedientes pendientes con retrasos de más de un año; Trafalgar alcanza los 14 meses de espera; y Sant Marcel·lí supera los 12 meses. En cambio, otras zonas como la Malva-rosa no tienen prácticamente demora, una diferencia que evidencia, según Compromís, “una falta absoluta de planificación y refuerzo donde más falta hace”.

Para la formación valencianista, el problema no es de recursos, sino de gestión. “No basta con anunciar contratos más grandes si después no se ejecutan bien. La realidad es que hay personas que llevan casi dos años esperando una ayuda básica mientras el gobierno se dedica a vender titulares”, ha remarcado la concejala.

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Compromís exige un plan de choque inmediato para reducir las listas de espera y garantizar una atención digna. “Estamos hablando de derechos básicos. Nadie debería esperar meses —y mucho menos años— para poder ducharse o comer con normalidad en su casa. Y eso es responsabilidad directa del gobierno de Catalá”, ha denunciado Beamud.