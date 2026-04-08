Aplazado el Festival de Cometas de València por la previsión de lluvias este domingo

La Fundación Deportiva Municipal ha aplazado el XXV Festival de Cometas de València, previsto para este domingo 12 de abril en la playa del Cabanyal, debido al anuncio meteorológico que prevé precipitaciones durante toda la jornada. La decisión se ha adoptado desde la organización con el objetivo de asegurar el correcto desarrollo de las actividades programadas, que requieren de condiciones meteorológicas favorables para garantizar su celebración.

Desde la fuendación muncipal explican que se está trabajando ya en una nueva fecha para reprogramar el festival de cometas. Se informará próximamente de la nueva fecha de celebración a través de los canales oficiales de la Fundación Deportiva Municipal y del Ayuntamiento de València.

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El festival, que en 2026 alcanza su 25ª edición y está consolidado como una de las citas más destacadas del calendario deportivo y familiar de la ciudad, iba a reunir exhibiciones de cometas, talleres infantiles y espacios de participación libre en el entorno del litoral valenciano.