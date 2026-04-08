Cierre temporal de las piscinas de Abastos y Aiora por mantenimiento

Las piscinas municipales de Aiora y del Centro Deportivo de Abastos permanecerán cerradas hasta el próximo lunes, 13 de abril, para llevar a cabo una serie de actuaciones de mantenimiento de las instalaciones deportivas. Los trabajos se han programado aprovechando el descenso de actividad por el periodo de vacaciones de Pascua, y tienen como objetivo garantizar el correcto funcionamiento de ambos equipamientos y ofrecer un servicio en las mejores condiciones a los usuarios y usuarias. “Desde el Ayuntamiento de València nos hemos reunido con la empresa gestora de estas dos instalaciones y hemos programado una serie de actuaciones necesarias para avanzar en el mantenimiento de nuestras piscinas”, ha indicado la concejala de Deportes, Rocío Gil.

“Tal y como hemos explicado a los vecinos de la Asociación de Vecinos Marítimo Ayora, se trata de la parada técnica que se viene programando en los últimos años en torno a estas fechas, para minimizar las molestias a los usuarios y seguir trabajando en el mantenimiento y mejora de nuestras instalaciones”, ha añadido la edila.

Limpieza y restauración

Por lo que respecta a la piscina del Centro Deportivo de Abastos, las actuaciones previstas incluyen la limpieza en profundidad de toda la zona de playa, la revisión a fondo de la zona de spa (resistencias, asientos y conducciones), el vaciado y la limpieza de los vasos de compensación, la revisión de la arena de los filtros, la pintura de los fenólicos de las duchas de los vestuarios de fitness y la aplicación de una capa de aceite a todas las taquillas y cambiadores individuales de los vestuarios de las piscinas.

En cuanto a la piscina de Aiora, los trabajos consisten en la sustitución de las abrazaderas de perforación de las entradas de cloro y pH que se encuentran en mal estado y la sustitución de los conductos de cloro y pH. “Además, al igual que en Abastos, también se acomete la limpieza en profundidad de la zona de playa, la revisión a fondo de las saunas, el vaciado y la limpieza de los vasos de compensación, la revisión de posibles pérdidas en estos vasos y de arena de los filtros”, ha explicado la concejala.

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“Seguimos trabajando en nuestras instalaciones, con inversiones realizadas como la de más de 650.000 euros en la rehabilitación y mejora de la climatización de la piscina de Aiora, o avanzando en la renovación de concesiones heredadas por la izquierda, caducadas desde 2018 en el caso de Abastos y 2019 en Aiora”, ha recordado Rocío Gil. Con estas nuevas actuaciones de mantenimiento, el Ayuntamiento de València "refuerza su compromiso con el cuidado de las instalaciones deportivas municipales para asegurar la calidad del servicio y la experiencia deportiva de las personas usuarias, ha concluido la delegada de Deportes".