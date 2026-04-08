La Generalitat se adelanta al Gobierno y adjudica la construcción de 29 viviendas en el viejo Cuartel de Ingenieros de València

La Generalitat Valenciana, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), ha propuesto la adjudicación para la construcción de 29 viviendas de protección pública en la Unidad de ejecución A4.2 del antiguo Cuartel de Ingenieros 3 de València, unos terrenos que son propiedad de la entidad. En realidad, la Generalitat lo que hace es entregar a la empresa adjudicataria suelo donde podrá construir 29 viviendas a cambio (permuta) de ocho viviendas ya construidas. En cualquier caso, se adelanta así al Gobierno central, que prevé la construcción de otras 438 viviendas en este mismo emplazamiento, las primeras 62 de las cuales están aún en fase de redacción del proyecto.

Esta nueva promoción de viviendas protegidas forma parte del Plan Vive Comunitat Valenciana impulsado por la Generalitat, cuyo objetivo es favorecer la construcción de 10.000 viviendas de protección pública esta legislatura, ha informado la administración. Ahora, la empresa a la que se ha propuesto la adjudicación cuenta con un plazo de 20 días para acreditar la documentación administrativa y la garantía definitiva para poder construir las viviendas.

Una necesidad

El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ha mostrado su satisfacción por el avance de esta actuación que supondrá la construcción de 29 viviendas y que ayudarán a hacer frente a los problemas habitacionales existentes en la ciudad. Fernández ha asegurado que, con la puesta en marcha de esta promoción, "la Generalitat avanza rápido, habiendo activado cada metro cuadrado que tiene disponible en esta zona de la ciudad", mientras está "a la espera de una respuesta del Gobierno central".

El secretario autonómico ha recordado cómo hace un año el Gobierno de España "rompió unilateralmente" con la Generalitat el convenio del antiguo Cuartel de Ingenieros, que incluía la cesión al Consell de siete solares para la construcción de más de 400 viviendas, bloqueando un proyecto estratégico para la ciudad de València. "Lo que aquí estamos viendo claramente son dos formas de hacer política de vivienda: la efectiva, la que ofrece resultados, y la que sólo bloquea y margina a la Comunitat Valenciana", ha manifestado.

Por un lado, ha dicho, "tenemos un Consell comprometido, que cumple su palabra y está avanzando en la puesta a disposición de las personas viviendas asequibles, mientras que, por otro, sufrimos la falta de colaboración y compromiso del Gobierno central, que nos asegura que va a construir cientos de viviendas, pero después, el tiempo demuestra que hace todo lo contrario".

El concurso

La licitación, impulsada a finales de julio de 2025, contó con dos licitadores interesados, y los 29 inmuebles previstos en los terrenos del Cuartel de Ingenieros se sacaron a licitación a través del régimen de permuta a cambio de obra futura. Eso supone que la empresa adjudicataria entregará a la Generalitat, en concepto de permuta, ocho viviendas que se incorporarán a su parque público para alquiler asequible y con calificación permanente.

Junto con esta actuación, la Generalitat está impulsado, a través de colaboración público-privada, la construcción de más de 500 viviendas protegidas en la ciudad de València: tres actuaciones con adjudicación definitiva para la construcción de 77 viviendas, otras cuatro para la construcción de 333 viviendas, y otras ya en construcción con 91 nuevas viviendas.

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Además, la Generalitat está colaborando con el Ayuntamiento de València, a través de AUMSA, en la construcción de más de un centenar de viviendas.