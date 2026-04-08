Propuestas de Natzaret para el tráfico: nuevos semáforos, controles de velocidad y no llevar el metro por el puente de l'Assut de l'Or

La Asociación Vecinal de Natzaret, en València, ha pedido al ayuntamiento de la ciudad que se lleve a cabo el control de la velocidad de los vehículos en este barrio, que se dé cumplimiento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y que se adopten medidas contra la contaminación acústica. Esta entidad ha alertado de la saturación del tráfico, el confinamiento peatonal y la pérdida de carriles bici por el trazado de la futura Línea 11 de Metrovalencia por el puente del Assud de l'Or.

El colectivo vecinal ha explicado que el pasado 4 de marzo remitió un escrito al Área de Movilidad y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de València con "sugerencias y aportaciones al Plan Director de Seguridad Vial 2030, cuyo objetivo es reducir un 20 por ciento la siniestralidad".

El presidente de esta asociación de vecinos, Julio Moltó, ha detallado propuestas "para garantizar una movilidad segura, inclusiva y sostenible en el barrio y su entorno". Entre las medidas "más urgentes" ha destacado "la regulación semafórica a favor de los peatones" y así ha emplazado a "revisar los tiempos de cruce peatonales en vías de alta densidad", dado que ahora son "insuficientes para mayores, niños y personas con movilidad reducida".

Igualmente, ha reclamado la "adecuación de la red ciclista" y ha instado de este modo a "ampliar los carriles bici más antiguos --como los del Jardín del Turia entre otros--" y a "trasladar a la calzada los tramos que discurren por aceras cuando sea posible".

Trazado del futuro metro

Respecto al "impacto de la futura Línea 11 de Metrovalencia", ha expuesto que "en las alegaciones, aún sin contestar, presentadas a FGV -Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana-" por este colectivo vecinal se rechaza "el trazado por el puente de l'Assut de l'Or --en lugar del puente de Astilleros o el futuro puente del PAI del Grau-- por aumentar la congestión en las rotondas de El Saler y Aqua y por dejar a los peatones en un pasillo central entre las vías del tranvía, eliminando los carriles bici actuales". La Asociación Vecinal de Natzaret ha solicitado la intervención municipal "para mejorar el proyecto antes de que se aprueben proyectos irreversibles como el mencionado".

En cuanto a la Zona de Bajas Emisiones, la entidad ha exigido que el plan previsto "integre restricciones explícitas para reducir la contaminación atmosférica, especialmente en Natzaret, La Punta y Moreras", por ser "áreas sensibles por su proximidad a infraestructuras portuarias". Para reducir la contaminación acústica, el colectivo vecinal pide "controles policiales con sonómetros, pavimentos fonoabsorbentes y pantallas acústicas en las vías de mayor tráfico, como la calle de las Moreras".

Además, para controlar la "velocidad excesiva" de vehículos, se reclaman "campañas de vigilancia, radares y regulación semafórica para hacer efectivas las Zonas 30, especialmente en calles como Moreras, donde se superan con frecuencia los límites de 50 kilómetros por hora por ser una vía con doble sentido de circulación".

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Mercancías peligrosas

Por otro lado, para garantizar la "seguridad en el transporte de mercancías peligrosas", desde la Asociación Vecinal de Natzaret se solicitan "protocolos específicos y planes de emergencia para los barrios de Natzaret y La Punta, afectados por el acceso portuario y la circulación de cargas de riesgo sobre la antigua playa", como ha detallado Julio Moltó.