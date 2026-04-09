Los acompañantes de los discapacitados viajarán gratis en la EMT

El Reglamento de Prestación del Servicio de EMT València se modificará para incluir, entre otras medidas, iniciativas de carácter social que pretenden mejorar el servicio. Por un lado, se permitirá el viaje gratuito de los acompañantes de personas con gran discapacidad que requieran del concurso de esa persona para poder realizar sus desplazamientos. Para ello, los títulos de transporte de los que dispondrán las personas que puedan ejercer este derecho permitirán una doble validación, que dará cobertura tanto a ellas mismas como a sus acompañantes. Esta medida se enmarca en la intención de la empresa municipal de conseguir una movilidad cada vez más inclusiva y da respuesta a las reivindicaciones que se formularon en este sentido en el seno de la mesa de accesibilidad de la EMT.

Atención de las reclamaciones

Además, se incorpora al texto la modificación del plazo de respuesta a las reclamaciones, sugerencias y quejas presentadas por las personas usuarias, que se reducirá desde los 20 días actuales hasta los 15, lo que representa una mejora en la atención a las personas usuarias y se alinea con la normativa de carácter nacional que entrará en vigor próximamente.

Estas medidas se incorporarán al Reglamento de EMT con ocasión de la tramitación de la prohibición de acceso al autobús de patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal eléctricos excepto bicicletas y vehículos de personas con movilidad reducida, que ya en su día fue aprobada por el Consejo de Administración de la compañía municipal. De esta forma se aprovecha la modificación del reglamento que estaba en tramitación para incluir otras medidas nuevas que mejorarán el servicio.

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Otras modificaciones que se introducen son, por ejemplo, un protocolo que regulará la actuación del personal de EMT ante el uso fraudulento de títulos. En este sentido, está prevista la simplificación de la definición de la tipología de los títulos utilizables en los autobuses de EMT, que distinguirá entre títulos de transporte propios y combinados y evitará relaciones exhaustivas de títulos que, al estar sujetas a cambios frecuentes, dificultan su regulación por norma reglamentaria.