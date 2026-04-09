Vaivén
Adiós, 'esmorçaet': retiran la lona con un error gramatical en la Gran Via de València
Las campañas publicitarias no resultan a veces como se habían planteado. Es lo que le ha pasado a la planteada por una conocida marca de bebidas energéticas que había colgado una gigantesca lona en la Gran Vía de València para unir el consumo de uno de sus productos con el típico almuerzo valenciano. El problema es que, como publicó Levante-EMV hace un par de días, el diseño de la publicidad había cometido un error gramatical muy relevante. Y es que usaba el término 'esmorçaet' en vez del correcto normativamente 'esmorzaret', como se debe escribir según la normativa del Diccionari Normatiu Valencià.
Este jueves por la mañana, tres días después de la publicación del vaivén en este periódico, un grupo de operarios retiraba la lona en la Gran Via de València. Lo que no se sabe es si se sustituirá por una nueva con la falta gramatical corregida u optarán por no sustituirla y poner fin a este episodio. "La lona ha durado menos que esmorzaret", comentaba una persona que pasaba por allí cuando ha visto el vídeo del momento del desmontaje de la publicidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallos en las primeras declaraciones de la renta al no poder aplicar las últimas deducciones de la Generalitat
- Compromís denuncia el trato desigual de TVE a la Semana Santa andaluza y las Fallas de València
- A un paso del 'boom': la Comunitat Valenciana dispara las ventas de vivienda y roza cifras de 2007
- La Audiencia de València corrige al juez y obliga a investigar al excomisionado de la dana por la falsificación de su título
- Colapso en los accesos a València: 24 kilómetros de retenciones en la V-30, A-7 y CV-35, según la DGT
- Declaración de la Renta 2025: Todas las deducciones fiscales en la Comunitat Valenciana
- Aplazado el Festival de Cometas de València por la previsión de lluvias este domingo
- La Generalitat se adelanta al Gobierno y adjudica la construcción de 29 viviendas en el viejo Cuartel de Ingenieros de València