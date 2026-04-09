Ninguna empresa se presenta al concurso para vigilar las cinco bibliotecas de València que abrirían 24 horas este fin de curso

El Ayuntamiento de València ha declarado desierto el concurso para prestar servicio de vigilancia y seguridad en cinco bibliotecas de la ciudad que se pretende abrir las 24 horas del día en los meses de mayo y junio y diciembre y enero para dar apoyo a los estudiantes en estas fases del curso. Exactamente, se trata de las bibliotecas Carola Reig (Benimaclet), Azorín (Patraix), Eduard Escalante (Arrancapins), Joan de Timoneda (Beniferri) y Clara Santiró i Font (Sant Marcel·lí - Camí Real). Así mismo, se ha decidido devolver a las arcas municipales los 136.599 euros del contrato, al que no se ha presentado ninguna empresa dentro de los plazos reglamentarios.

La ampliación de los horarios en estas cinco bibliotecas se había decretado atendiendo una reclamación del Consejo de la Juventud y el objetivo es dar cobertura a los estudiantes de la ciudad en periodo de exámenes. Y para ello el pasado 27 de enero, el gobierno municipal acordó la apertura del procedimiento de adjudicación para contratar la prestación de los servicios de vigilancia y de seguridad en cinco bibliotecas municipales de València, con un presupuesto base de licitación de 136.599 euros al año (IVA incluido). El citado contrato tendría una duración de un año, a contar desde el día siguiente al de su formalización, prorrogable por períodos de un año hasta un máximo de dos años.

Ampliar la oferta cultural

“Seguimos ampliando la oferta cultural de la ciudad y reforzando nuestros servicios públicos. En los últimos meses, hemos dado un importante impulso a las bibliotecas municipales con la incorporación de nuevo personal. Y, ahora, completamos este servicio con la apertura de varios centros las 24 horas para apoyar a nuestros jóvenes y les ofrecemos espacios públicos de calidad durante las duras épocas de exámenes”, explicó entonces el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno.

De acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas elaborado por el Servicio de Acción Cultural, los dos períodos de prestación del servicio de vigilancia y seguridad en las cinco bibliotecas municipales seleccionadas serían los que siguen: del 15 de mayo al 14 de junio de 2026 y del 10 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027. Además, las citadas bibliotecas también abrirían durante los fines de semana y ofrecerían de este modo un horario ininterrumpido durante un mes completo.

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Ahora, sin embargo, la prestación de este servicio queda en el aire. Concluidos los plazos oficiales, ninguna empresa se ha presentado al concurso, por lo que, después del preceptivo informe del Servicio de Acción Cultural, se ha declarado desierto y se ha ordenado la disposición por parte del equipo de Gobierno de los 136.599 euros comprometidos.