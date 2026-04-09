La factura del clima en València: Los últimos temporales derribaron 249 árboles y palmeras en la ciudad

El concejal de Compromís per València Sergi Campillo ha reclamado al gobierno municipal de PP y Vox la puesta en marcha urgente de un plan extraordinario de replantación que permita recuperar todos los árboles y palmeras perdidos como consecuencia de los temporales registrados entre septiembre de 2025 y febrero de 2026. Y lo ha hecho tras conocer de fuentes municipales que solo durante ese periodo se contabilizaron 122 árboles afectados en el viario de la zona norte (57 caídos y 65 abatidos por riesgo); 85 árboles caídos y abatidos en la zona sur y 42 árboles y palmeras perdidos en parques y jardines gestionados por el OAM de Parques, Jardines y Biodiversidad Urbana. En total, 249 árboles y palmeras caídos o abatidos, una cifra que desde Compromís califican de “extraordinaria y alarmante”, y que contrasta con la inacción del ejecutivo local, que no ha presentado a día de hoy ninguna medida concreta para revertir esta situación, a pesar de su impacto directo en la calidad de vida y la resiliencia climática de la ciudad.

Informes técnicos

En Compromís, apunta Campillo, “exigimos urgentemente un plan para replantar todos los árboles y palmeras que cayeron por los temporales que sufrió la ciudad de València entre finales de 2025 y principios de 2026. Estamos hablando de un episodio que evidencia los efectos del cambio climático, un cambio climático que el gobierno de María José Catalá niega, actuando desde el negacionismo mientras la ciudad sufre sus consecuencias”.

En este sentido, el concejal valencianista ha recordado también que la alcaldesa aseguró públicamente que a ella lo que le importaba era que no se cayeran árboles en la ciudad, algo que, a la luz de los datos oficiales, “queda completamente desmentido”. “Es evidente que, una vez más, se ha faltado a la verdad a la ciudadanía. Se siguen cayendo árboles y con el cambio climático, este fenómeno se va a acentuar”, ha señalado.

Desde la coalición, además, consideran imprescindible ir más allá de las actuaciones ordinarias de mantenimiento. “No se puede reponer esta pérdida extraordinaria de arbolado únicamente con las contratas de mantenimiento. Es necesario licitar un contrato específico de plantación con presupuesto suficiente para recuperar todos los alcorques vacíos y reforzar los parques y jardines de la ciudad”, ha añadido Campillo.

Plan director

Asimismo, Compromís insiste en la necesidad de aprobar el Plan Director del Arbolado de València, previsto ya en el Plan Verde y de la Biodiversidad de València, que el gobierno actual ha dejado olvidado en un cajón, un instrumento clave para planificar el futuro del bosque urbano con criterios técnicos y con perspectiva climática. “El gobierno de Catalá y la concejala de Vox, Mónica Gil, se niegan a sacarlo adelante, pese a ser fundamental para adaptar la ciudad a medio y largo plazo a los efectos del cambio climático”, ha afirmado.

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Finalmente, Campillo ha advertido que episodios como los recientes temporales “no son excepcionales, sino un aviso de lo que ya está aquí. Los peores efectos del cambio climático ya los estamos sufriendo en València, como pasó con la dana de octubre del 2024, y la respuesta del gobierno municipal no puede ser la inacción. Está en juego la seguridad de los vecinos y vecinas de València”, ha concluido.