El PSPV denuncia la caída de la EMT en València: peor velocidad comercial y menos viajeros

La concejala socialista Elisa Valía ha denunciado que la negligente gestión que está realizando el gobierno de María José Catalá en la EMT está pasando factura al servicio que prestan los autobuses municipales. La edil ha señalado que el último informe de la empresa municipal que se ha analizado este jueves en el consejo de administración refleja un “balance demoledor, con un empeoramiento de la velocidad comercial, una reducción del número de viajeros por hora así como del número de validaciones”.

“Cada declaración triunfalista que hacen la señora Catalá y su gobierno con respecto a la movilidad de la ciudad y en particular con respecto a la Empresa Municipal de Transportes contrasta directamente con lo que nos dicen los informes de la EMT de cada mes. Porque en los documentos oficiales queda registrado que baja la velocidad comercial, baja el número de viajeros por hora que transporta la AMT y también baja el número de validaciones mensuales un 4%, consolidando una bajada pronunciada que se produce desde noviembre”, ha señalado.

Se rompe una tendencia

La concejala socialista ha denunciado que la mala gestión que se está realizando en materia de movilidad por parte de Catalá, “que sigue empeñada en priorizar el uso del coche”, rompe la tendencia de incremento de usuarios del transporte público que venía produciéndose tanto en los autobuses municipales como en Metrovalencia desde el anterior gobierno progresista. En el caso de la EMT, ha apuntado, “el PP, con su gestión, ha roto la tendencia de aumento constante de validaciones y, por tanto, la tendencia de aumento de uso de transporte público de la ciudad de València”.

Elisa Valía ha señalado que detrás de este descenso de uso de los autobuses municipales está “el mal funcionamiento del servicio, las frecuencias cada vez más dilatadas y la velocidad cada vez más baja de los autobuses como consecuencia del incremento del tráfico privado y de los atascos que está provocando la política procoche de María José Catalá a lo largo de estos tres últimos años. Todas estas circunstancias hacen que las personas usuarias de la EMT hayan comenzado a desconfiar de un servicio que estaba muy bien valorado por parte de la ciudadanía, gracias a la gestión del anterior gobierno progresista, y que gradualmente vemos cómo lo están deteriorando y cómo pierde la confianza de los vecinos y vecinas de la ciudad por una política de movilidad que apuesta clara y nítidamente exclusivamente por el coche”, ha incidido.

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Menos autobuses

Por otra parte, Elisa Valía ha señalado que el gobierno de Catalá ni tan siquiera está siendo capaz de mantener la flota de autobuses que heredó del anterior gobierno progresista. En este sentido, ha recordado que mientras en enero de 2025 la EMT contaba con 481 autobuses, “en enero de este año la cifra ya ha caído hasta los 474, según confirma la propia empresa. Es decir, que ni tan siquiera con la incorporación de los nuevos autobuses Catalá consigue frenar el descenso de vehículos que prestan servicio en la ciudad. Y todo como consecuencia de una gestión absolutamente nefasta”, ha finalizado.