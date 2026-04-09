València reclama al Gobierno que active sus solares en València, empezando por el Parque de Artillería

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de València, Juan Giner, ha dirigido una carta a Leire Iglesias, la presidenta de Casa 47 (entidad estatal para la vivienda) en la que le pide una reunión para tratar de activar los solares que esta entidad tiene en València, empezando por el viejo Parque de Artillería de la calle San Vicente, donde el Gobierno anunció la construcción de 600 viviendas. La carta se remite justo cuando la Generalitat ha activado la construcción de 29 viviendas en el viejo Cuartel de Ingenieros, el otro de los cuarteles de la calle San Vicente, donde el ministerio tiene previstas otras 438 viviendas, 62 de las cuales ya están en fase de redacción del proyecto.

A continuación reproducimos la carta remitida por Juan Giner a Leire Iglesias.

Estimada Sra. Iglesias:

El Ayuntamiento de Valencia tiene como objetivo prioritario incrementar significativamente la

oferta de vivienda asequible para dar respuesta a la elevada demanda de alquiler residencial que

existe en nuestra ciudad. Para avanzar en ese objetivo resulta imprescindible la colaboración leal

y efectiva entre todas las administraciones públicas implicadas en la resolución de este

problema, movilizando todos los recursos disponibles. En este marco de cooperación

institucional, consideramos fundamental establecer canales de coordinación con CASA47 como

ente gestor del Parque Público de Viviendas a nivel estatal y propietario de numerosos activos

en Valencia procedentes de la reestructuración bancaria, entre otros.

Atendiendo a ese objetivo, me dirijo a usted en cumplimiento del acuerdo adoptado por

unanimidad en la Comisión de Urbanismo, Parques y Jardines, Espacios Naturales y Mejora

Climática del Ayuntamiento de Valencia por el cual se acordó solicitar una reunión con los

representantes de la Entidad Estatal de Vivienda CASA47 para tratar la problemática de los

inmuebles de su propiedad existentes en la ciudad de Valencia.

La situación de algunos de estos inmuebles resulta especialmente preocupante. Es el caso del

edificio situado en la Avenida Constitución 262 del barrio de Orriols, que lleva años en estado

de abandono crónico y ha sido objeto de múltiples ocupaciones irregulares, generando

problemas graves de insalubridad, inseguridad y degradación del entorno. Las intervenciones

policiales, las quejas vecinales y los requerimientos municipales se han sucedido sin que la

situación se haya resuelto de manera definitiva. Por ello, consideramos que la entidad que usted

preside debería poner en marcha de manera urgente el procedimiento para adjudicar las diez

viviendas que integran este inmueble en régimen de alquiler asequible.

Sin embargo, nuestra preocupación va más allá de este caso concreto. En la ciudad de Valencia

existen otros solares e inmuebles cuya titularidad corresponde a CASA47 que actualmente

permanecen infrautilizados o sin desarrollo, mientras la ciudad enfrenta una crisis residencial

que exige la movilización de todos los recursos disponibles. No podemos permitirnos que las

viviendas públicas existentes o los suelos en los que podrían desarrollarse centenares de nuevas

viviendas continúen paralizados cuando hay miles de familias que necesitan acceder a un hogar.

Es el caso del Parque de Artillería e Ingenieros, donde pueden construirse aproximadamente 900

viviendas, impulsado en su momento por SEPES y adscrito al Ministerio de Transportes,

Movilidad y Agenda Urbana. Este y otros suelos públicos estatales representan una oportunidad

única para incrementar el parque público de vivienda en nuestra ciudad, pero necesitamos

conocer cuál es el estado real de estos proyectos, los plazos previstos y, sobre todo, si forman

parte de las 2.800 viviendas anunciadas por la ministra el pasado mes de enero en el Congreso.

Disponiendo de suelo público en Valencia, no resultaría admisible que CASA47 dejase al

margen de esos planes a una ciudad cuyos vecinos llevan demasiado tiempo esperando.

Valencia debe ser una prioridad en la política de vivienda del Gobierno de España, tanto por su

tamaño y su problemática residencial como por la disponibilidad de solares públicos que no se

transforman en realidades residenciales.

Por todo ello, le solicito formalmente una reunión para abordar de manera integral esta

situación. Necesitamos conocer el inventario completo de activos de CASA47 en Valencia, su

estado actual, los planes previstos para su desarrollo y los plazos de ejecución. Asimismo,

queremos que nos informe sobre si alguna de esas 2.800 viviendas anunciadas está prevista en

nuestra ciudad y, en caso afirmativo, dónde y en qué plazos se ejecutarán. También es

imperativo conocer, por su envergadura, el estado de los proyectos en suelos estatales como el

Parque de Artillería.

Al margen de estas peticiones, y en aras de avanzar en soluciones reales, le traslado nuestra

disposición a explorar fórmulas de colaboración institucional que permitan agilizar el desarrollo

de esos suelos y la incorporación al mercado de alquiler residencial de los inmuebles hoy en día

paralizados.

El compromiso de este Ayuntamiento con la vivienda asequible es firme y está respaldado por

hechos. Confiamos en que la institución que usted preside comparta esta misma determinación

y, como entidad gestora del parque público estatal de viviendas, actúe con la diligencia y la

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responsabilidad que la situación requiere.