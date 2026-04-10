El Ayuntamiento de València aprueba ayudas de hasta 5.000 euros para los pescadores de València

El Ayuntamiento de València, a instancias de la Concejalía de Emprendimiento, ha aprobado en la Junta de Gobierno Local (JGL) la convocatoria de subvención ‘Patrimonio Pesquero 2026’, una iniciativa destinada a apoyar, promover y fortalecer el sector pesquero profesional de la ciudad, considerado un pilar estratégico dentro del ecosistema emprendedor local. La convocatoria cuenta con un presupuesto total de 275.000 euros, y contempla ayudas de hasta 5.000 euros por solicitud, que se concederán por orden de presentación hasta agotar el crédito disponible. Y serán beneficiarios de estas subvenciones tanto los pescadores de l'Albufera como los del puerto de València.

Desde el punto de vista técnico, podrán acceder a estas subvenciones personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades económicas sin personalidad jurídica que desarrollen actividad pesquera profesional y cumplan los requisitos establecidos. Entre ellos, se incluyen la posesión de las licencias correspondientes según el tipo de pesca (continental o marítima), la pertenencia a comunidades o cofradías de pescadores en el caso de aguas continentales, y disponer de embarcación con puerto base en València en el caso de pesca marítima. Las personas solicitantes deberán estar dadas de alta en la actividad pesquera correspondiente, cumplir con sus obligaciones en la Seguridad Social, contar con una plantilla inferior a 10 trabajadores y no haber superado los límites establecidos en ayudas de mínimos. Las ayudas cubrirán gastos corrientes realizados desde el 1 de enero de 2025 hasta la fecha de solicitud, siempre que estén directamente relacionados con la actividad pesquera.

Sector tradicional

El concejal de Emprendimiento, Agricultura y Pesca, José Gosálbez, ha explicado que la actividad pesquera profesional desempeña un papel fundamental en enclaves de alto valor como L’Albufera de València y el puerto de la ciudad. “La pesca en València no es solo una actividad económica, es una forma de vida que ha pasado de generación en generación. Hablamos de familias enteras que dependen de este trabajo y que durante años han reclamado apoyo sin obtener respuesta. Hoy lo que hacemos es reconocer ese esfuerzo y dar un respaldo real para que puedan seguir adelante con garantías”, ha afirmado. El regidor ha detallado que este sector económico contribuye a la generación de riqueza y forma parte del patrimonio cultural y de las tradiciones de la ciudad.

José Gosálbez ha destacado la importancia de esta iniciativa como una medida clave para garantizar la continuidad del sector pesquero tradicional valenciano, mejorar su competitividad y apoyar a los profesionales que mantienen viva una actividad esencial para la identidad y la economía local. “Detrás de cada embarcación hay sacrificio, madrugadas y un compromiso firme con mantener vivas nuestras tradiciones. Este sector genera riqueza, sí, pero también identidad. Por eso estas ayudas no son solo una cuestión económica, son una apuesta clara por proteger lo nuestro y por no dejar caer a quienes han sostenido esta actividad durante décadas”, ha declarado el regidor.

“Con esta medida marcamos un punto de inflexión: pasamos de la inacción a la gestión, de las palabras a los hechos. Nuestro objetivo es claro: que la pesca en València no solo resista, sino que tenga futuro, que sea rentable y que las próximas generaciones puedan seguir viviendo de ella con dignidad”, ha concluido Gosálbez.

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El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días naturales a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.