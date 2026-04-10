Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Festivales ValènciaPrecio habitación ValenciaAbonos MestallaOrmuzError gramatical lonaRenta: deducción músicaRenta 2025Festivo Valencia
instagramlinkedin

Batalla campal en la Saïdia: "Los vecinos tenemos miedo"

Una decena de jóvenes se enzarzan en una pelea y algunos se lanzan cascotes de un contenedor de obra a plena luz del día. La asociación vecinal habla de un aumento de los robos y la violencia y reclama medidas urgentes

Batalla campal en la Saïdia

Batalla campal en la Saïdia

Levante-EMV

Claudio Moreno

Claudio Moreno

València

El barrio de la Saïdia fue testigo ayer de una batalla campal entre una decena de personas. Ocurrió en la calle Bilbao alrededor de las 19.30 horas, y en las imágenes difundidas por la asociación vecinal del barrio puede verse a un gran grupo de jóvenes lanzando puños, codazos y agarrándose a plena luz del día.

Algunos de ellos además lanzaron cascotes de un contenedor de obra mientras los vecinos terminaban las últimas compras y regresaban a casa con los niños de las actividades extraescolares y del parque. En el vídeo se ve algunas personas gritar y mediar para intentar acabar con la pelea, mientras otros vecinos pasan de largo.

La Asociación de Vecinos de San Antonio-Zaidía explica que, desde hace tiempo, viene denunciando un aumento de robos y violencia en el barrio. Según los informes, los incidentes incluyen robos en comercios, viviendas, garajes y robos en la calle, sobre todo a los vecinos más vulnerables, vecinos mayores, personas con movilidad reducida.

Noticias relacionadas

"La situación ha generado un clima de miedo y desconfianza entre los vecinos, que exigen medidas urgentes para mejorar la seguridad del barrio", añaden las mismas fuentes, instando al ayuntamiento a tomar medidas para erradicar situaciones como la presenciada ayer a plena tarde.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Fallos en las primeras declaraciones de la renta al no poder aplicar las últimas deducciones de la Generalitat
  2. Compromís denuncia el trato desigual de TVE a la Semana Santa andaluza y las Fallas de València
  3. A un paso del 'boom': la Comunitat Valenciana dispara las ventas de vivienda y roza cifras de 2007
  4. La Audiencia de València corrige al juez y obliga a investigar al excomisionado de la dana por la falsificación de su título
  5. Colapso en los accesos a València: 24 kilómetros de retenciones en la V-30, A-7 y CV-35, según la DGT
  6. ¿Te quedabas fuera de las deducciones en la Declaración de la Renta? Estos son los nuevos límites en la Comunitat Valenciana para desgravar por salud y deporte
  7. Declaración de la Renta 2025: Todas las deducciones fiscales en la Comunitat Valenciana
  8. Aplazado el Festival de Cometas de València por la previsión de lluvias este domingo

Batalla campal en la Saïdia: "Los vecinos tenemos miedo"

Caballos, mítines y George Clooney: la Ciutat de les Arts no solo vive de la música

Caballos, mítines y George Clooney: la Ciutat de les Arts no solo vive de la música

Compromís exige a Catalá que busque una solución para abrir las bibliotecas 24 horas

Compromís exige a Catalá que busque una solución para abrir las bibliotecas 24 horas

Vecinos de Benicalap denuncian las obras en dos apartahoteles afectados por la moratoria

Vecinos de Benicalap denuncian las obras en dos apartahoteles afectados por la moratoria

Otro cincuentenario de Fallas en Camins al Grau

Otro cincuentenario de Fallas en Camins al Grau

Adiós, 'esmorçaet': la empresa pide perdón por el error "humano" y retira la lona de la Gran Via de València

Adiós, 'esmorçaet': la empresa pide perdón por el error "humano" y retira la lona de la Gran Via de València

La factura del clima en València: Los últimos temporales derribaron 249 árboles y palmeras en la ciudad

València permite el uso de una terraza ilegal en un hostal del centro pese a tener orden de precinto desde 2024

València permite el uso de una terraza ilegal en un hostal del centro pese a tener orden de precinto desde 2024
Tracking Pixel Contents