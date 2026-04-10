Compromís exige a Catalá que busque una solución para abrir las bibliotecas 24 horas
Pere Fuset recuerda que la medida de abrir ininterrumpidamente cinco centros en temporada de exámenes se acordó tras una moción de los valencianistas y lamenta que la "falta de planificación" aleje esta posibilidad
Redacción Levante-EMV
“Desde Compromís instamos al gobierno de Catalá a tomar medidas urgentes para asegurar que los estudiantes dispongan de bibliotecas abiertas durante las largas noches de estudio que se avecinan”. El edil valencianista Pere Fuset ha reaccionado con estas reclamación tras conocer que el Ayuntamiento de València ha declarado desierto el concurso para prestar servicio de vigilancia y seguridad en cinco bibliotecas de la ciudad, que se pretende abrir las 24 horas del día en los meses de mayo y junio y diciembre y enero para dar apoyo a los estudiantes en estas fases del curso.
Exactamente, se trata de las bibliotecas Carola Reig (Benimaclet), Azorín (Patraix), Eduard Escalante (Arrancapins), Joan de Timoneda (Beniferri) y Clara Santiró i Font (Sant Marcel·lí - Camí Real). Así mismo, se ha decidido devolver a las arcas municipales los 136.599 euros del contrato, al que no se ha presentado ninguna empresa dentro de los plazos reglamentarios.
La ampliación de los horarios en estas cinco bibliotecas se había decretado atendiendo una reclamación del Consejo de la Juventud y el objetivo es dar cobertura a los estudiantes de la ciudad en periodo de exámenes. Y para ello el pasado 27 de enero, el gobierno municipal acordó la apertura del procedimiento de adjudicación para contratar la prestación de los servicios de vigilancia y de seguridad en cinco bibliotecas municipales de València, con un presupuesto base de licitación de 136.599 euros al año (IVA incluido). El citado contrato tendría una duración de un año, a contar desde el día siguiente al de su formalización, prorrogable por períodos de un año hasta un máximo de dos años.
Al respecto, Fuset ha señalado: “Hace ya 2 años que el gobierno de Catalá se comprometió a ello a partir de una moción de Compromís y las reivindicaciones del Consell de la Joventut. A pesar de haberse anunciado en diversas ocasiones, incluso en boca de la propia alcaldesa, la falta de planificación en la gestión municipal hace que una vez más se aleje esta posibilidad a solo un mes de la fecha prevista”.
El anuncio de la apertura ininterrumpida de las citadas cinco bibliotecas llegó hace semanas cuando el concejal de Cultura, José Luis Moreno, explicó que este servicio venía a completar “el importante impulso” acometido en los últimos meses para las bibliotecas municipales con la incorporación de nuevo personal. Sin embargo, la no concurrencia de empresas externas para vigilar las cinco salas de estudio deja en el aire la iniciativa. “No podemos consentir más retrasos en una medida tan anunciada como esperada”, ha denunciado Fuset.
- Fallos en las primeras declaraciones de la renta al no poder aplicar las últimas deducciones de la Generalitat
- Compromís denuncia el trato desigual de TVE a la Semana Santa andaluza y las Fallas de València
- A un paso del 'boom': la Comunitat Valenciana dispara las ventas de vivienda y roza cifras de 2007
- La Audiencia de València corrige al juez y obliga a investigar al excomisionado de la dana por la falsificación de su título
- Colapso en los accesos a València: 24 kilómetros de retenciones en la V-30, A-7 y CV-35, según la DGT
- ¿Te quedabas fuera de las deducciones en la Declaración de la Renta? Estos son los nuevos límites en la Comunitat Valenciana para desgravar por salud y deporte
- Declaración de la Renta 2025: Todas las deducciones fiscales en la Comunitat Valenciana
- Aplazado el Festival de Cometas de València por la previsión de lluvias este domingo