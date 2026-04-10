Detonan en València una bomba de la Guerra Civil de 50 kilos de peso
Los artificieros de la Policía Nacional la han trasladado al puerto de València para hacerla explotar en una zona segura
EFE
Unos operarios que trabajaban en una obra en un solar València han hallado una bomba de aviación de más de 50 kilos de la Guerra Civil y agentes del grupo de los TEDAX de la Policía Nacional la han trasladado a una zona aislada del puerto para hacerla detonar de forma controlada.
La Policía Nacional ha informado a EFE de que, sobre las 16 horas de este viernes, el artefacto ha sido detonado tras ser encontrado por la mañana en una excavación de una obra en la calle Juan Verdeguer de València, cerca de las instalaciones portuarias.
Según han confirmado fuentes de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), los operarios han encontrado la bomba, que ha resultado ser un artefacto con carga explosiva utilizado en la Guerra Civil española.
Peligrosidad
Ante la peligrosidad del traslado de la bomba a una larga distancia para encontrar un sitio seguro para su detonación, el grupo TEDAX ha solicitado permiso a la APV para trasladarla hasta las obras de ampliación que se están realizando en el puerto de València, al considerar que esa zona, cercana al lugar del hallazgo, reunía las condiciones de seguridad adecuadas para su destrucción.
La detonación y el humo que ha provocado la explosión controlada han podido sentirse y verse desde la cercana pedanía de Pinedo y según la APV, la operación ha sido "un éxito de colaboración de todas las partes".
- Fallos en las primeras declaraciones de la renta al no poder aplicar las últimas deducciones de la Generalitat
- Compromís denuncia el trato desigual de TVE a la Semana Santa andaluza y las Fallas de València
- A un paso del 'boom': la Comunitat Valenciana dispara las ventas de vivienda y roza cifras de 2007
- La Audiencia de València corrige al juez y obliga a investigar al excomisionado de la dana por la falsificación de su título
- Colapso en los accesos a València: 24 kilómetros de retenciones en la V-30, A-7 y CV-35, según la DGT
- ¿Te quedabas fuera de las deducciones en la Declaración de la Renta? Estos son los nuevos límites en la Comunitat Valenciana para desgravar por salud y deporte
- Declaración de la Renta 2025: Todas las deducciones fiscales en la Comunitat Valenciana
- Aplazado el Festival de Cometas de València por la previsión de lluvias este domingo