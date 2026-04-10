El Polideportivo de Benimàmet renovará la caldera de la piscina cubierta: cortes de tráfico el 15 de abril
Los trabajos para sustituir la caldera del polideportivo de Benimàmet, que comenzaron con el cierre de duchas, se extenderán a otros espacios de la instalación deportiva.
El Polideportivo municipal de Benimàmet, inaugurado en el año 2003, renovará la caldera de su piscina cubierta en las próximas semanas. El próximo miércoles, 15 de abril, está prevista la retirada del antiguo equipamiento, para lo cual se efectuarán cortes de tráfico parciales en la Calle San José (Benimàmet). “Desde el Ayuntamiento de València nos hemos reunido con la Federación autonómica de Natación para planificar esta intervención histórica en la instalación municipal: vamos a procurar ser ágiles para minimizar al máximo las molestias a usuarios y vecinos”, ha explicado la concejala de Deportes, Rocío Gil.
Este mismo fin de semana han comenzado los trabajos previos para ejecutar la retirada de la antigua caldera, comenzando por el cierre del suministro de agua de las duchas. Previsiblemente, estas tareas preparatorias se extiendan en los próximos días al resto de la instalación, incluidos los vasos de la piscina. “Seguimos trabajando en la prioridad absoluta de este equipo de gobierno: revertir la lamentable herencia del Partido Socialista en materia deportiva en esta ciudad, que dejó en la estacada a nuestras federaciones y clubes deportivos con convenios de gestión caducados desde 2015, como es el caso del polideportivo de Benimàmet”, ha insistido la edil.
Otras actuaciones
La concejala de Deportes ha recordado las actuaciones de mantenimiento, mejora y actualización que se han venido programando de la mano de la Federación de Natación para actualizar el polideportivo de Benimàmet. En concreto, en los últimos meses se ha procedido a la sustitución de rociadores de duchas en mal estado, se han renovado tramos deteriorados de las rejillas perimetrales de la piscina y se ha pulido el rejuntado de las paredes del vaso de la piscina de enseñanza. Además, también se ha reparado el sistema de cloración automático, se han sustituido las llaves de paso del circuito ACS y se ha reforzado la limpieza de la zona de playa.
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