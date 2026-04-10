Efecto del "Day ticket" de Valenbisi sobre los usuarios locales: "menos huecos libres y saturación de estaciones"

La concejala socialista en el Ayuntamiento de València Elisa Valía ha denunciado este viernes que la introducción del ticket de un día de Valenbisi por parte del equipo de gobierno dirigido por María José Catalá está provocando un "deterioro progresivo" del servicio público de alquiler de bicicletas y "perjudicando directamente a los vecinos y vecinas de la ciudad en beneficio de un uso eminentemente turístico". También las empresas al alquiler de bicicletas han denunciado el perjuicio que este tipo de tickets está causando a sus negocios, enfocados directamente al turismo.

El PSPV ha exigido al gobierno municipal que "reconsidere" la medida y elimine el ticket de un día "para garantizar un servicio eficiente, sostenible y centrado en las necesidades" del vecindario.

Según ha señalado Valía, los datos facilitados por el Ayuntamiento a preguntas del PSPV "evidencian un crecimiento exponencial del uso del ticket diario, que ha pasado de cifras inferiores a los 10.000 usos mensuales a superar los 23.000 usuarios en meses como agosto, lo que confirma un cambio de modelo que prioriza claramente al visitante frente al usuario habitual".

Calidad del servicio

La edil ha recalcado que este incremento "tiene un impacto directo en la calidad del servicio". El PSPV señala que, según los informes municipales, las incidencias vinculadas al uso del Day Ticket han alcanzado casi el 20 por ciento del total en 2025 y llegan incluso al 25% en algunos meses. La tendencia se mantiene en 2026, donde ya superan el 20% en varios meses del año.

Entre las incidencias más frecuentes destacan problemas como la búsqueda de huecos libres o la saturación de estaciones, que aumentan "de forma significativa" con este tipo de uso, así como incidencias en trayectos y facturación, lo que evidencia una "presión creciente sobre el sistema", denuncia Valía.

Ante esta situación, la concejala ha subrayado que la introducción del ticket de un día de Valenbisi es "una decisión que va directamente en contra de un buen servicio y de una movilidad sostenible y de calidad para los vecinos y vecinas de la ciudad de Valencia". "Quienes utilizan Valenbisi para moverse por València lo tienen cada vez más difícil", ha sostenido y ha hecho hincapié en que el servicio que se presta para los vecinos y vecinas "es cada vez peor, que hay menos bicicletas disponibles, que las bicicletas disponibles están en peores condiciones y que las incidencias relacionadas con estaciones llenas se duplican de año en año".

Ante esta situación, Elisa Valía ha exigido a Catalá "que ponga por una vez en el centro de las decisiones el bienestar de los vecinos y vecinas y, en este caso, el coste que tiene para todos ellos una decisión centrada únicamente en el turista que tiene otras opciones para alquilar bicicletas".

Noticias relacionadas

"Empeoramiento"

"Esta decisión de María José Catalá supone un empeoramiento de la calidad de vida y de la calidad de los servicios de los que deben disfrutar nuestros vecinos y vecinas y por eso pedimos que se retire la opción del alquiler de un día de Valenbisi", ha reclamado. En este sentido, ha apuntado que Valenbisi nació como un servicio público "orientado a la movilidad cotidiana de los residentes y no como un recurso turístico", por lo que ha considerado "imprescindible" revertir esta situación.