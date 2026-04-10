Vecinos de Benicalap denuncian las obras en dos apartahoteles afectados por la moratoria

Las promociones de apartamentos turísticos en València crecen casi a la misma velocidad que la oposición vecinal. Al rechazo en redes sociales y manifestaciones le han seguido protestas más concretas como las organizadas en torno a la colmena de bajos turísticos de Safranar o la de Russafa. En ambos casos el ayuntamiento ha escuchado a los vecinos y ha tumbado las licencias de actividad turística. En la misma línea, la Concejalía de Urbanismo presume de haber articulado la ordenanza más restrictiva de España.

Al frente de esta delegación está Juan Giner, que el 22 de abril tendrá que declarar como querellado por un presunto delito de prevaricación administrativa. La querella fue interpuesta por un grupo inversor, que pretendía desarrollar dos proyectos de apartamentos turísticos en el barrio de Benicalap, pero cuyas licencias fueron revertidas por el Ayuntamiento de València apoyándose en la moratoria de nuevos usos terciarios hoteleros.

Los dos proyectos se ubican en la calle Salvador Cerveró y en la calle Encarna Albarracín. Según consta en la página profesional del arquitecto encargado de ambas promociones, el primer apartahotel constaría de 39 habitaciones con recepción repartidas en un bajo comercial de 1.827 metros cuadrados, y el segundo de 22 habitaciones en 863 metros cuadrados. La empresa explotadora alega en su querella que los bajos están clasificados como terciarios exclusivos, de modo que debieran haber quedado excluidos de la moratoria.

Obras en los bajos de Encarna Albarracín / Levante-EMV

Pese a todo, aunque el procedimiento judicial está aún por resolver, los vecinos de las promociones denuncian que la actividad constructiva sigue en marcha. “Actualmente la empresa continúa con las obras pese a varias circunstancias que nos preocupan como vecinos: según tenemos entendido, todavía no disponen de licencia. Las cuatro manzanas que conforman Benicalap Nord ya están muy saturadas de bajos destinados a apartamentos turísticos. Hemos presentado una reclamación ante Urbanismo/Licencias, pero las obras continúan. Además, los estatutos de nuestra comunidad prohíben expresamente la apertura de negocios de hostelería en los bajos del edificio, categoría en la que entendemos que encaja la actividad de apartamentos turísticos”, señalan residentes de Encarna Albarracín.

Junta extraordinaria y posibles movilizaciones

Las mismas fuentes explican que la promotora es conocedora de esta circunstancia y que su caso no es aislado: “En el entorno cercano hay situaciones similares que están generando bastante preocupación. Consideramos que esta proliferación de apartamentos turísticos en bajos comerciales puede afectar negativamente al barrio, privándolo de otros negocios de proximidad que den servicio a los residentes. Además, el constante ruido al que los vecinos nos llevamos sometiendo varios meses, daña nuestro día a día”, añaden. Como ejemplo, señalan el corte de materiales con radial a las 8 de la mañana debajo de sus ventanas.

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Por ello, la administración de una de las fincas ha solicitado por burofax poder acceder al proyecto de obra –dado que, según denuncian también, se están alterando elementos comunes–, además han acordado una junta extraordinaria para valorar posibles acciones legales contra la empresa y, a título individual, algunos vecinos han contactado con la asociación Benicalap Viu para asesorarse y, tal vez, orquestar alguna movilización. "Hemos ido por todos los cauces legales, pero no nos han hecho caso", lamentan.