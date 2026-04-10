Vuelven a aplazar la reparación de cañerías en El Palmar pese al "riesgo de colapso y desabastecimiento"

Las obras de renovación de cañerías en la pedanía de El Palmar ha vuelto a retrasarse hasta después del verano a pesar de los problemas que se vienen produciendo en esta pedanía, con reventones y problemas puntuales de abastecimiento. Para Compromís se trata de un problema de gestión del equipo de Gobierno, mientras que desde el ayuntamiento explican que el motivo del retraso son las obras de la dana y la duración de los trabajos, que es de seis meses y que de haber comenzado ya, hubieran perjudicado la campaña de Pascua y verano.

En marzo de 2024, el gobierno municipal aprobó una moción para impulsar la renovación de la red de aguas potables y el alcantarillado. Sin embargo, a pesar de los compromisos públicos, la realidad administrativa refleja una parálisis total. Según Compromís, el año 2025 se ha cerrado sin la adjudicación de la contrata de alcantarillado, a pesar de que estaba prevista para ese ejercicio. Y a estas alturas el proyecto modificado para el agua potable todavía se encuentra en fase de tramitación. La nueva fecha fijada para el inicio de los trabajos es septiembre de 2026, "dejando el pueblo desamparado durante los meses de más calor", lamentan.

Desde Compromís recuerdan que la segunda fase de estas obras es fundamental para la seguridad del suministro. "La inacción de la derecha ya tuvo consecuencias graves en 2025, cuando el vecindario del Palmar sufrió varios días sin agua potable a causa de reventones en una instalación vieja que no soporta las olas de calor". "Es una muestra clara de la política de dejadez hacia las pedanías. Saben que la red está al límite, saben que el verano pasado el pueblo se quedó sin agua, y aun así, han decidido que el Palmar no es una prioridad hasta de aquí en un año y medio", denuncia la concejala Lucía Beamud.

Ante la proximidad de los meses estivales, Compromís lamenta que la gestión municipal se limite a ofrecer una cuba de agua como única solución ante posibles averías. "Mientras no se ejecute la inversión estructural que bloquearon, estamos condenados a repetir las imágenes de vecinos sin agua potable. El Palmar no necesita parches ni buenas palabras en mociones que después meten en un cajón; necesita la segunda fase de las obras que la derecha ha parado por pura ineficacia", concluye Beamud.

La explicación del equipo de Gobierno

Para el equipo de Gobierno, sin embargo, todo tiene su explicación. "Vamos a distribuir esta inversión en dos obras importantes, una referida al saneamiento de la pedanía que se resultó más afectado con motivo de la dana, (estas obras empezarán en el mes de mayo y por un importe de 94.000 euros); y después del verano, empezaremos con la renovación de la red de abastecimiento de agua potable a la pedanía del Palmar", ha explicado el concejal del Ciclo Integral del Agua, Carlos Mundina.

"Se trata de una obra importante que superará el medio millón de euros de inversión y con un plazo mínimo de ejecución de seis meses. Por eso, por este motivo, por ese plazo largo de ejecución de esta obra de abastecimiento, la hemos dejado para después del verano, porque de haberla empezado con el nuevo ejercicio, hubiese supuesto que tanto en la campaña de Pascua como en la campaña inicial del verano, la pedanía hubiese estado en obras y no hemos querido perjudicar al sector hostelero importante en esa pedanía", explica.

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El concejal recuerda, por último, que en los más de ocho años de gobierno de compromiso y el PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, en el ámbito del Ciclo Integral del Agua, "no se invirtió un solo euro en la pedanía de El Palmar, y va a ser ahora, con el gobierno de María José Catalá, cuando se inviertan más de 600.000 euros en esta pedanía", ha concluido Mundina.