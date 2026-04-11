Se abre el plazo para las ayudas escolares en València: estas son las cantidades y las condiciones

Hasta el 27 de abril permanece abierto el plazo para solicitar las ayudas económicas para el alumnado de educación infantil de la ciudad, unas ayudas que la Junta de Gobierno aprobó en la reunión del pasado 13 de marzo y que este año ascienden a los 5.470.000 euros. Las subvenciones tienen como objetivo promover el acceso de la infancia a la educación en igualdad de condiciones, colaborar con las familias con los gastos de comedor escolar y facilitar la conciliación familiar. Las ayudas subvencionarán el comedor escolar, la escola matinera, la escuela de verano y la escolarización infantil en el primero y segundo ciclo de educación infantil.

Las condiciones

Podrán concurrir a las ayudas las familias con menores escolarizados en educación infantil o aquellas donde esté previsto este año el nacimiento de un menor salvo los menores escolarizados en centros públicos o con concierto educativo pleno. Tanto el menor como el padre, la madre o los representantes legales deberán estar empadronados en el término municipal. El centro escolar donde el menor esté escolarizado también deberá estar en la ciudad de València salvo algunos casos excepcionales, entre ellos que el menor necesite atención especializada.

Las ayudas solicitadas podrán financiar gastos como las actividades realizadas dentro y fuera del horario escolar durante el curso 2026-2027, las actividades extraescolares, libros y material escolar, comedor o las cuotas de la escola matinera o de la escuela de verano.

El importe máximo mensual de la ayuda del cheque escolar será de 120 euros por un período de 10 meses. El importe máximo mensual de la ayuda de comedor escolar será de 94,5 euros por 11 mensualidades. La escola matinera tendrá un pago máximo único de 125 euros mientras que el de la escuela de verano será de 120 euros.

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Las solicitudes de ayuda deberán presentarse de forma telemática por medio de la sede electrónica municipal, de forma presencial en los registros municipales o por cualquiera de los medios previstos por la ley.