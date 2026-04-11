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Veredicto de los Milagros de San Vicente

La asociación vicentina repite el galardón del año pasado

Los miembros del altar ganador.

Los miembros del altar ganador. / Junta Central Vicentina.

Joan Batalla

València

El Altar del Carmen ha vuelto a ganar el concurso de "miracles" de Sant Vicent Ferrer, en su edición 2026, que organiza Lo Rat Penat. Los niños de Ciutat Vella vuelven a hacerse con el máximo galardón, mientras que Russafa también repite en el segundo premio. El tercero es para el Altar del Pilar, el cuarto para el del Tossal y el quinto para el de Xirivella.

Los premios accésit son para el resto de asociaciones participantes: Riba-roja, Confraria de la Canyada, del Mocadoret, Mercat de Colón, Mercat, Festa dels Chiquets del Carrer de Sant Vicent, Pila Bautismal y la Mar.

La obra ganadora se ha puesto en escena este sábado, a las 11 de la mañana, en la Plaza de la Virgen, como homenaje a los ganadores. Al acabar se llevó a cabo la entrega de premios. En el Altar se representará el domingo y el lunes.

Los premios Lo Rat Penat al mejor intérprete de Sant Vicent ha sido para Andreu Martos i Galan del altar de Xirivella y la medalla de plata para Lluís Andreu de Russafa.

Pronunciación

La mejor pronunciación del valenciano en chicos fue para Ricardo Franco Soler de Xirivella y Víctor Pradillo del Carmen. En chicas, Greta Martí (Xirivella) y Beatriz Martínez (Pilar). El jurado ha decidido por unanimidad conceder menciones honoríficas a Gonzalo Agustí (Tossal) y a Vicente Sebastià (Pila Bautismal) por su proyección artística.

El lunes, día de Sant Vicent Ferrer, a las 10.00 horas se realizará la misa pontifical en la catedral de València. A las 12.00 horas tendrá lugar la ofrenda de flores al santo. El recorrido partirá de la plaza del Ayuntamiento, seguirá por la calle San Vicente y la calle de la Paz para terminar en el tapiz de flor instalado en la fachada de la casa natalicia de Sant Vicent Ferrer en la calle del Mar.

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A las 14.00 horas se disparará una mascletà a cargo de la pirotecnia Vulcano en la plaza Tetuán. Y por la tarde se celebrará la procesión, que partirá de la catedral a las 19.00 horas.

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