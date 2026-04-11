Veredicto de los Milagros de San Vicente
La asociación vicentina repite el galardón del año pasado
El Altar del Carmen ha vuelto a ganar el concurso de "miracles" de Sant Vicent Ferrer, en su edición 2026, que organiza Lo Rat Penat. Los niños de Ciutat Vella vuelven a hacerse con el máximo galardón, mientras que Russafa también repite en el segundo premio. El tercero es para el Altar del Pilar, el cuarto para el del Tossal y el quinto para el de Xirivella.
Los premios accésit son para el resto de asociaciones participantes: Riba-roja, Confraria de la Canyada, del Mocadoret, Mercat de Colón, Mercat, Festa dels Chiquets del Carrer de Sant Vicent, Pila Bautismal y la Mar.
La obra ganadora se ha puesto en escena este sábado, a las 11 de la mañana, en la Plaza de la Virgen, como homenaje a los ganadores. Al acabar se llevó a cabo la entrega de premios. En el Altar se representará el domingo y el lunes.
Los premios Lo Rat Penat al mejor intérprete de Sant Vicent ha sido para Andreu Martos i Galan del altar de Xirivella y la medalla de plata para Lluís Andreu de Russafa.
Pronunciación
La mejor pronunciación del valenciano en chicos fue para Ricardo Franco Soler de Xirivella y Víctor Pradillo del Carmen. En chicas, Greta Martí (Xirivella) y Beatriz Martínez (Pilar). El jurado ha decidido por unanimidad conceder menciones honoríficas a Gonzalo Agustí (Tossal) y a Vicente Sebastià (Pila Bautismal) por su proyección artística.
El lunes, día de Sant Vicent Ferrer, a las 10.00 horas se realizará la misa pontifical en la catedral de València. A las 12.00 horas tendrá lugar la ofrenda de flores al santo. El recorrido partirá de la plaza del Ayuntamiento, seguirá por la calle San Vicente y la calle de la Paz para terminar en el tapiz de flor instalado en la fachada de la casa natalicia de Sant Vicent Ferrer en la calle del Mar.
A las 14.00 horas se disparará una mascletà a cargo de la pirotecnia Vulcano en la plaza Tetuán. Y por la tarde se celebrará la procesión, que partirá de la catedral a las 19.00 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan muerto de una puñalada a un hombre en plena calle en Burjassot
- La Generalitat se adelanta al Gobierno y adjudica la construcción de 29 viviendas en el viejo Cuartel de Ingenieros de València
- El nuevo estadio del Valencia CF: así será el proceso para que los abonados elijan sus asientos en el Nou Mestalla
- La Agencia Tributaria rechaza fallos en su web y culpa a la Generalitat por aprobar tarde sus deducciones
- ¿Te quedabas fuera de las deducciones en la Declaración de la Renta? Estos son los nuevos límites en la Comunitat Valenciana para desgravar por salud y deporte
- Aplazado el Festival de Cometas de València por la previsión de lluvias este domingo
- La Audiencia de València corrige al juez y obliga a investigar al excomisionado de la dana por la falsificación de su título
- Investigan la muerte de un hombre tras consumir alfa en un encuentro sexual en Benetússer