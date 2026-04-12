Dos detenidos por el robo de un móvil en la Saïdia... que también participaron en la batalla campal del jueves

Los vecinos del barrio de la Saïdia llevan tiempo quejándose del aumento de la delincuencia que ha experimentado la zona. Robos en comercdios, garajes y viviendas y asaltos a personas vulnerables se encuentran en el decálogo de la violencias que sufren los residentes de esta parte de València quienes, hace apenas unos días, fueron testigos de una batalla campal a plana luz del día en la calle Bilbao.

Ahora el azar ha querido que dos de los hechos que los vecinos de la Saïdia sufren con demasiada frecuencia se hayan entrelazado. Quizás no tanto de forma casual, por aquello de los delincuentes reincidentes, sino porque solo tres días separan la violenta pelea del jueves con el robo de un móvil este pasado sábado por la noche.

Según han informado desde la Policía Local de València, una persona les reclamó sobre las 23.00 horas para denunciar que había sido víctima de la sustracción de su teléfono en un parque situado entre las calles Ministro Luis Mayans y Almassora. Gracias a la declaración de la víctima, otra patrulla de agentes localizaron e inmovilizaron el vehículo en el que los asaltantes habían huido hacia la avenida Primado Reig.

Tras identificarlos y recuperar el móvil robado, los dos asaltantes fueron detenidos por esta sustracción y se comprobó que también habían participado en la pelea callejera en la que se vio involucrada alrededor de una decena de personas y que sobresaltó a los vecinos de este mismo barrio.

Clima de miedo y desconfianza

El barrio de la Saïdia fue testigo el pasado jueves de una batalla campal entre una decena de personas. Ocurrió en la calle Bilbao alrededor de las 19.30 horas, y en las imágenes difundidas por la asociación vecinal del barrio puede verse a un gran grupo de jóvenes pegándose puños y codazos a plena luz del día.

Algunos de ellos además lanzaron cascotes de un contenedor de obra mientras los vecinos terminaban las últimas compras y regresaban a casa con los niños de las actividades extraescolares y del parque. En el vídeo se ve algunas personas gritar y mediar para intentar acabar con la pelea, mientras otros vecinos pasan de largo.

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La Asociación de Vecinos de San Antonio-Zaidía explica que, desde hace tiempo, viene denunciando un aumento de robos y violencia en el barrio. "La situación ha generado un clima de miedo y desconfianza entre los vecinos, que exigen medidas urgentes para mejorar la seguridad del barrio", añaden las mismas fuentes, instando al ayuntamiento a tomar medidas para erradicar situaciones como las vividas el pasado jueves y ayer por la noche.