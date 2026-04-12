Los 'miracles' de Sant Vicent se imponen a la lluvia

La lluvia no logrado deslucir hoy la jornada previa a la festividad de Sant Vicent Ferrer. Los miembros de las asociaciones de esta fiesta con raíces medievales han cumplido con la tradición de honrar al santo y han llenado las calles del centro de València de música y devoción. La jornada ha estado marcada por una fina lluvia que no ha impedido por la mañana procesionar con la talla de Sant Vicent y por la tarde representar los 'miracles' en los altares.

Los niños han sido los protagonistas de la fiesta. Verónica Taberner, madre de un niño y una niña que han representado el 'miracle' en la plaza del Tossal, ha destacado la importancia de mantener la tradición viva a través de los más pequeños. "Son muchos los valores que adquieren, como el compromiso, el trabajo en equipo, la importancia del grupo y el sacrificio, y mantienen una tradición tan valenciana".

Taberner ha recordado que es una de las tradiciones más antiguas que quedan en el Cap i Casal. "Sant Vicent vivió de 1350 a 1419. Unos años después, el Papa Luna lo canonizó y después comenzaron las representaciones", ha apuntado.

Traslado al altar

Fernando de Rosa, diputado del PP en el Congreso y expresidente de la Audiencia de Valencia, ha participado en el traslado de la talla de Sant Vicent de la iglesia de San Esteban al Altar Pila Bautismal, que está en la plaza de la Virgen. "Estos 'miracles' son restos de los autos sacramentales que se hacían en la calle. Son obras de teatro religiosas. Suponen una de las pocas representaciones que todavía subsisten de lo que era la devoción en la Edad Media. La representación de los 'miracles' era una manera de enseñar a la gente, que no sabía leer ni escribir, pasajes bíblicos o vivencias de Sant Vicent", ha explicado De Rosa.

Fernando de Rosa, a la derecha, con la talla de San Vicente a la salida de la iglesia San Esteban. / Levante-EMV

Representación mediaval

El magistrado y político ha recordado que la representación de los 'miracles' es una de las pocas figuras medievales que se mantienen en España. "Yo creo que es la única junto al Misteri d'Elx. Los 'miracles' están datados desde el siglo XVI", ha añadido.

Juan Carlos Martí y Cristina Ramos pertenecen al Altar del Carmen, que ha ganado por tercera vez consecutiva el primer premio. Los dos han subrayado la importancia de participar en la fiesta del "verdadero patrón de València, que es Sant Vicent Ferrer. Nos motiva porque te enteras realmente de su vida".

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"No hay barrio"

La pareja lamenta que la turistificación que sufre el Carmen complica mantener viva la tradición. "No hay barrio. Tenemos un problema con el turismo. Todo es alquiler para extranjeros y el barrio se está perdiendo. Tenemos que conseguir niños para las representaciones de barrios periféricos", han señalado.