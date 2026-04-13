Arde una palmera en València tras la mascletà por Sant Vicent

Susto tras la mascletà en honor a Sant Vicent Ferrer hoy en València. Una palmera ha ardido en la plaza de Tetuán, desde donde se ha realizado el disparo, justo después del espectáculo pirotécnico. Todo apunta a que uno de los petardos ha prendido la palmera, y el fuego se ha propagado rápidamente por las hojas secas.

Los bomberos han acudido enseguida, pues siempre están desplegados en este tipo de actos por seguridad, por lo que la actuación ha sido rápida y han sofocado las llamas en apenas unos minutos.

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