Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo ValenciaSuspensión CulleraParc CentralAlbergue MillaresHelsinki-ValènciaGotes de FocCostes guerraFallas MontroiFestivales Arts
instagramlinkedin

Arde una palmera en València tras la mascletà por Sant Vicent

Los bomberos han sofocado las llamas rápidamente

Arde una palmera en València tras la mascletà de Sant Vicent

Arde una palmera en València tras la mascletà de Sant Vicent

Redacción Levante-EMV

Lucía Prieto

Lucía Prieto

València

Susto tras la mascletà en honor a Sant Vicent Ferrer hoy en València. Una palmera ha ardido en la plaza de Tetuán, desde donde se ha realizado el disparo, justo después del espectáculo pirotécnico. Todo apunta a que uno de los petardos ha prendido la palmera, y el fuego se ha propagado rápidamente por las hojas secas.

Los bomberos han acudido enseguida, pues siempre están desplegados en este tipo de actos por seguridad, por lo que la actuación ha sido rápida y han sofocado las llamas en apenas unos minutos.

Información en elaboración

En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.

Noticias relacionadas

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste a nuestro canal de Telegram pinchando aquí o Whatsapp . Además sigue la información actualizada en la web del diario, así como en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Ayuntamiento de Cullera cancela una orquesta tras no superar los controles de seguridad
  2. La lluvia obliga a la Aemet a activar los avisos por fuertes precipitaciones con tormenta en la C. Valenciana: las zonas más afectadas y cuándo llegará lo peor
  3. La ampliación en 12 hospitales valencianos y la construcción del nuevo Arnau aumentarán en un 17,9 % las camas públicas
  4. El Aeropuerto de València refuerza su papel como hub internacional con las escalas a Asia desde Helsinki
  5. Una persecución en Alaquàs termina con un coche policial empotrado e incendiado y una mujer evacuada al hospital
  6. Llegan las lluvias y el barro a Valencia: la Aemet indica las horas en las que lloverá más y hasta dónde bajarán las temperaturas
  7. Parc Central: entre la pobreza y la opulencia
  8. Oportunidad de una nueva vida: Millares busca gestor para reabrir su albergue tras más de dos años cerrado

Arde una palmera en València tras la mascletà por Sant Vicent

Arde una palmera en València tras la mascletà por Sant Vicent

Sol y, esta vez luz, en el día grande de San Vicente

Sol y, esta vez luz, en el día grande de San Vicente

El dominico Alcácer incluye la IA y la "conquista sideral" para comparar el presente con los tiempos de San Vicente

El dominico Alcácer incluye la IA y la "conquista sideral" para comparar el presente con los tiempos de San Vicente

Un fondo francés, tras la compra del mítico Escalante por 3 millones de euros

Un fondo francés, tras la compra del mítico Escalante por 3 millones de euros

Las fuentes de València recuperan su esplendor

La pirotecnia da la bienvenida al día de Sant Vicent Ferrer de València. Programa de actos del lunes 13

La pirotecnia da la bienvenida al día de Sant Vicent Ferrer de València. Programa de actos del lunes 13

Dos detenidos por el robo de un móvil en la Saïdia... quienes también participaron en la batalla campal del jueves

Quart-Palomar anuncia a los Cardells para plantar en Primera A por 39ª año consecutivo

Quart-Palomar anuncia a los Cardells para plantar en Primera A por 39ª año consecutivo
Tracking Pixel Contents