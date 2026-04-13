Un fondo francés, tras la compra del mítico Escalante por 3 millones de euros

El mítico teatro Escalante de la calle Landerer 5 ha sido adquirido por un fondo francés con múltiples inmuebles en València. Los inversores han adquirido el contenedor cultural y el edificio colindante por 3 millones de euros. Hace un par de meses, Levante-EMV adelantó que el espacio volvería a abrir de la mano de un grupo hotelero. Ahora ha podido confirmar que el nuevo propietario responde al nombre comercial de Hovre-Florista, SL.

Esta empresa forma parte de la maraña de sociedades mercantiles en que se camufla el fondo de inversión francés, con al menos siete proyectos ejecutados o pendientes de ejecutar en el Cap i Casal, cuatro hoteles y tres residencias universitarias. Muchos se ubican en Ciutat Vella y el Marítim, las dos zonas de València más atractivas en términos inmobiliarios.

La actividad de este grupo inversor lleva tiempo teniendo recorrido en prensa. Suyos son los dos bloques de la calle Turia 49 y 51 que acaban de recibir licencia para abrir como hotel boutique de dos estrellas tras desalojar hace años a 16 familias y cambiar el uso de los bloques. Y suyo también es el edificio de la calle Sogueros 2 donde la patronista Susa Plaza lleva meses resistiendo -como última inquilina con contrato por extinguir- al acoso de los propietarios del inmueble, según ha denunciado hasta en cuatro ocasiones en estas páginas.

Fachada principal del antiguo teatro Escalante / J.M.López

Asimismo, la empresa acaba de desarrollar dos hoteles, uno en calle Corona con 26 habitaciones y otro en Gobernador Viejo con 36 habitaciones, ambos operados por una explotadora externa. En el último cambiaron el uso de residencial a terciario como también se ha hecho en la calle Jacinto, barrio de la Petxina, con licencia para abrir una residencia de estudiantes. Y el mismo fondo explorará el boom de las residencias con otros alojamientos para estudiantes en la calle Arquitecto Alfaro bajo el nombre Residencia Richelieu Valencia, con capacidad para 85 habitaciones. El Escalante es su primer teatro en el Cap i Casal.

Antes de su venta, la Fundación Patronato de la Juventud Obrera, propietaria hasta hace tres meses, había recibido otras ofertas por la primera sede del Centre Teatre Escalante, referente cultural para el público infantil. La primera interesada fue una academia de idiomas y más tarde llegó un proyecto de residencia, que también fracasó. Finalmente el patronato vendió la joya arquitectónica al fondo bajo el acuerdo de acometer una restauración respetuosa y sacar de la ruina un edificio emblemático que durante un tiempo llegó a estar okupado.

Los nuevos propietarios del mítico teatro -con futura sede en Patraix- y la casa contigua no han presentado aún su proyecto en el servicio de Licencias del Ayuntamiento de València, pero fuentes conocedoras de la venta consideran que la sala posiblemente reabra como contenedor cultural y gastronómico, con amplia zona de restauración y un escenario donde se programen varietés.

Proyecto por entregar

Dentro del sector de las artes escénicas en València ya se ha especulado sobre el futuro de la sala y algunas voces se pronuncian con recelo, considerando que el primer Escalante debería mantenerse dentro del circuito teatral al uso y no como un espacio híbrido más orientado a la restauración y el entretenimiento ligero que a la cultura. Sea como sea, a falta de conocer definitivamente el plan del fondo francés, lo cierto es que el edificio situado en un palacio tardo-renacentista, con columnas de hierro visto procedentes de un barco hundido en la guerra de 1914-1918, podrá salir por fin de la lista roja de Hispania Nostra tras su cierre en 2017 por daños estructurales.

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Este periódico ha intentado hablar en múltiples ocasiones con los administradores del fondo de inversión francés para preguntar qué harán en el número 5 de la calle Landerer, pero no ha obtenido respuesta.