Las fuentes de València recuperan su esplendor

Si hay algo de lo que puede presumir València es de fuentes. Cada entrada a la ciudad está adornada con surtidores coloristas de gran tamaño, el viejo cauce del Turia también luce alguna de las más relevantes y el casco histórico concentra verdaderas joyas de este patrimonio singular de la ciudad. Ahora, además, once de las más importantes fuentes de València han sido sometidas a un amplio proceso de limpieza y acondicionamiento con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento y preservar el valor monumental de las mismas. Se busca, en última instancia, "asegurar la calidad estética de nuestras fuentes ornamentales y de los espacios en los cuales se ubican, y al mismo tiempo optimizar el rendimiento de estos elementos, que son seña de identidad del paisaje urbano valenciano”, ha asegurado el concejal del Ciclo Integral del Agua, Carlos Mundina.

Las once fuentes sobre las que se ha actuado forman partedee las más de 30 de alto interés artístico e histórico documentadas que hay en los distintos barrios de la ciudad. Se trata de conjuntos tan emblemáticos como la fuente de la plaza del Ayuntamiento, las fuentes de los Cuatro Elementos y de las Cuatro Estaciones, el Monumento al río Túria, o el Monumento a Sorolla, entre otras.

Las labores de mantenimiento incluyen los trabajos habituales de limpieza y mantenimiento preventivo y correctivo, así como otras acciones de mayor envergadura, como tareas de restauración, de sustitución de la iluminación con tecnología de lámparas incandescentes por tecnología LED RGB-W, de mejoras hidráulicas, de mejoras en la eficiencia energética, y de limpieza en profundidad con hidrolimpiadoras, entre otras acciones. La UTE (Unión Temporal de Empresas) de Fuentes Ornamentales, constituida por las empresas Go Servicios y Elecsasys, es la encargada de ejecutar todos los trabajos de limpieza y mantenimiento de estas fuentes ornamentales.

La plaza del Carme

En primer lugar, se ha realizado una limpieza mecánico-química del grupo escultórico en bronce sito en la plaza del Carme. Los trabajos han ido acompañados de un tratamiento inhibidor de la corrosión, tras el que se ha aplicado un tratamiento final protector para preservar los elementos de bronce. Asimismo se ha llevado a cabo la limpieza del sillar que presentaba suciedad.

También se han llevado a cabo trabajos de recuperación del borde del vaso de la fuente, se han saneado y repuesto los segmentos de piedra dañados, y se han reparado las fisuras y desperfectos que había en las paredes del vaso que, posteriormente, ha sido impermeabilizado. Finalmente, se han instalado ocho focos nuevos tecnología LED RGB-W para mejorar la iluminación, y se ha sustituido el cuadro de protección y maniobra.

Fuente de la plaza del Carmen. / Levante-EMV

La plaza de Vicente Iborra

En este caso, la fuente presentaba un gran deterioro e inclinación respecto a la vertical debido a la degradación del material férrico de la base. Por ello, se desmontó la fuente en su totalidad para que pudiera ser trasladada a un taller donde fue sometida a un proceso de saneamiento y recuperación de aquellos elementos que fuera posible (mediante trabajos de soldadura, limpieza mecánica y química, de fontanería y de pintura).

Tal como se señala en la memoria, para esta fuente de la plaza Vicente Iborra ha sido necesario fabricar moldes con resinas para reconstruir algunos elementos ornamentales, y asimismo, también se ha tenido que construir una estructura interior de hierro para montar la fuente sobre ella, con la finalidad de dar estabilidad y seguridad al conjunto. También se ha sellado e impermeabilizado el vaso. Y, finalmente, la iluminación ha sido sustituida por completo con nueva tecnología LED RGB-W, lo cual ha obligado a cambiar los cuadros de protección y maniobra.

Fuente de la plaza Vicente Iborra. / Levante-EMV

Monumento al Río Túria

En el caso del monumento al Río Turia, fuente de la Plaza de la Virgen, la tarea principal se ha dedicado a la restauración de los monumentos protagonistas del conjunto de la fuente ornamental: las emblemáticas esculturas alegóricas del Túria y de las acequias. La primera intervención ha sido la limpieza mecánica de los monumentos (el monumento central yacente y las figuras femeninas adornadas con las tradicionales peinetas falleras) con mini amoladoras. La limpieza de las peanas de las estatuas que representan a las acequias se ha realizado mediante el método de proyección de silicato de aluminio.

Posteriormente, el conjunto de figuras ha sido protegido con inhibidor del óxido, y a ello se le han aplicado después varias capas de pátina, con el objetivo de crear una capa protectora sobre la aleación de bronce. La actuación se ha completado con la impermeabilización del vaso de la fuente.

Monumeno al Río Turia en València. / Levante-EMV

Fuente de los Cuatro Elementos

Este monumento, situado en la confluencia del Paseo de l’Albereda y la avenida d’Aragó, presentaba daños relacionados con la oxidación y la corrosión. La limpieza se ha realizado con la proyección de materiales abrasivos (como el silicato de aluminio) para eliminar por completo la antigua pintura.

Los trabajos requirieron la instalación de andamiaje y cobertura de todo el conjunto con lonas. Tras la pintura del monumento, que se hizo respetando el antiguo color, se han retirado los antiguos proyectores del vaso y se han montado nuevos proyectores LED RGB-W. También se han sustituido los cuadros de protección y maniobra, y por último, se ha procedido a la impermeabilización del vaso.

Fuente de los Cuatro Elementos. / Levante-EMV

Fuente de las Cuatro Estaciones

En el caso de esta fuente ornamental sita también en el Paseo de l’Albereda a la altura de los Jardines del Real (Viveros), se ha renovado el del sistema de iluminación con LED RGB-W, para lo cual hubo que practicar una perforación en el vaso para el paso del nuevo cableado de la iluminación.

Dado que la fuente había sido pintada recientemente, en el año 2023, se ha considerado que no era necesario volver a trabajar en la pintura del monumento.

Fuente Homenaje al Maestro Serrano

En esta fuente se ha trabajado, tanto en la restauración del monumento como en la renovación del sistema de iluminación.

La intervención por parte de los especialistas en restauración ha consistido en limpiar la estatua con lana de acero, tras lo cual fue protegida con inhibidor de óxido y varias capas de pátina con el objetivo de crear una capa protectora sobre la aleación de bronce. Tanto el vaso como los elementos hidráulicos que componen el juego de agua, como tuberías, surtidores, elementos de apoyo, etc., han sido pintados con fin de impermeabilizar el conjunto.

Se han retirado los proyectores incandescentes de halogenuro y posteriormente se han instalado los de tecnología RGB-W, para lo cual ha sido necesario ejecutar nuevas perforaciones en el vaso. El cambio de proyectores ha precisado del cambio de cuadros de protección y maniobra.

Fuente homenaje al Maestro Serrano. / Levante-EMV

Fuente Homenatge als Maulets

En esta fuente se ha llevado a cabo la renovación del sistema de iluminación. Se han sustituido los antiguos proyectores incandescentes de halogenuro por nuevos RGB. Para ello, también ha sido necesario perforar el vaso para poder pasar los cables, y sellarlo posteriormente. También se ha repasado el monolito en honor a Els Maulets con proyección de árido (silicato de aluminio) para recuperar el texto grabado.

La fuente, sita en la avenida del Regne de València, se encuentra parcialmente rodeada por cinco columnas iluminadas por proyectores instalados fuera del vaso, a la altura de las basas. Dichos proyectores también han sido sustituidos por proyectores RGB-W, lo que ha obligado a cambiar los cuadros de protección y maniobra.

Monumento a Sorolla

En esta fuente dedicada al ilustre pintor valenciano Joaquín Sorolla se ha planteado tanto la restauración del busto en honor a Joaquín Sorolla, como la renovación del sistema de iluminación. La primera intervención por parte de los especialistas en restauración ha sido repasar la estatua con lana de acero.

Para la limpieza del pedestal de piedra, se ha utilizado una hidrolimpiadora de 150 bares. La figura ha sido protegida con inhibidor de óxido, y luego se le han aplicado varias capas de pátina, con el objetivo de crear una capa protectora sobre la aleación de bronce.

Tanto el vaso como los elementos hidráulicos que componen el juego de agua (tuberías, surtidores, elementos de apoyo…) han sido pintados con fines impermeabilizantes. Además, antes de pintar el conjunto, se han retirado los proyectores incandescentes de halogenuro y sus cables, y se han instalado los de tecnología RGB-W, para lo que ha sido necesario ejecutar dos perforaciones en el vaso, así como sustituir los cuadros de protección y maniobra.

Fuente dedicada al pintor valenciano Joaquín Sorolla. / Levante-EMV

Fuente de la plaza del Ayuntamiento

En esta fuente de la Plaza del Ayuntamiento se ha procedido a la renovación del sistema de iluminación de uno de los ocho juegos de agua de la instalación, sin intervenir en el resto de la fuente. Para ello ha sido necesario ampliar los cuadros de protección y maniobra.

También se ha intervenido en las bombas y se han sustituido los rodamientos, sellos y demás elementos sometidos a fatiga mecánica por estar muchas horas en uso (tanto el motor como la parte hidráulica). Asimismo, se ha renovado un equipo de bombeo, y se han sustituido un variador y las válvulas de aspiración.

Fuente de la Plaza del Ayuntamiento. / Levante-EMV

Fuente Alberca Mistral

En esta fuente se ha trabajado tanto en la restauración del borde del vaso de la fuente, como en la renovación del sistema de iluminación, con la instalación de focos de tecnología LED RGB-W y el cambio de cuadros de protección y maniobra

También se ha procedido a la impermeabilización del vaso y, en lo referente a las mejoras de la instalación hidráulica, se ha procedido a cambiar el variador de frecuencia de la bomba 1.

Alberca Mistral de València. / Levante-EMV

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Fuente de Benimaclet

Finalmente, se ha actuado también sobre la fuente ornamental de Benimaclet, en la cual se han sustituido dos bombas que estaban averiadas, se han adecuado y repararon los poyetes de las bombas y se ha modificado la ubicación de los fusibles de la acometida eléctrica para evitar que se mojen con la lluvia. También se han recuperaron los focos para añadir algún efecto de iluminación al juego de agua.