Sol y, esta vez luz, en el día grande de San Vicente

Después de un fin de semana, torcido. San Vicente Ferrer ha obrado uno de sus habituales milagros para que su acto principal el más masivo y popular, la Ofrenda se halla desarrollado como siempre a pleno sol y, este año si, sin el sobresalto del apagón general que el año pasado obligó a, por ejemplo, cancelar la mascletà y sacó de la comitiva a la alcaldesa.

Miles de personas han tomado parte en el festejo, tanto como desfilantes como de público. Los altares han ido recorriendo el camino desde la plaza del ayuntamiento hasta el "pouet", dónde la honorable clavariesa y los invitados oficiales han entregado sus flore ante la imagen del santo. Posteriormente, se ha cumplido también el rito de entregar una corona de flor en la estatua de la plaza de Tetuán, previo a la mascletà, con la que, esta vez sí, se ha rematado la jornada matinal.

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Por la tarde tendrá lugar la procesión general que hará parada en los lugares vicentinos, esa que también fue cancelada el año pasado por el apagón.