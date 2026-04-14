Compromís y PSPV pedirán a Fiscalía que investigue también por supuesta prevaricación al concejal Marí Olano

Compromís y PSPV-PSOE en la ciudad de València han anunciado que este miércoles van a ampliar la denuncia ante la Fiscalía por presunta prevaricación, en relación con una supuesta "recolocación" de personal público "a dedo".

Este martes se ha conocido que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación contra la alcaldesa de València, la 'popular', María José Catalá, y la presidenta del Puerto, Mar Chao, por presunta prevaricación, en relación con la supuesta "recolocación" de personal público "a dedo", que afecta también a las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet y a cuatro trabajadores públicos.

Esta tarde, ambas formaciones han anunciado que pedirán al Ministerio Público que investigue también al concejal de Proyectos y Contratación, José Marí Olano, tras la publicación por el 'diario.es' de la transcripción de unos audios.

Según afirma este medio, en esas conversaciones el edil invita a los trabajadores del Consorcio Valencia 2007 a presentarse a convocatorias de empleo público antes de que el ente se extinguiera para reubicarlos.

En la información publicada se asegura que en una reunión Marí Olano, refiriéndose a tres plazas de la Fundación Visit València, afirmó: "Si (en) alguna de las plazas de Visit (València) que no ha tenido convocatoria sigue alguien interesado, aunque sea modificando un poco, no en lo esencial, los requisitos de la convocatoria, no de la plaza... pues es una cuestión que soy todo oídos. Yo creo que es mejor que lo hablemos en privado, pero yo estaré encantado de intentar solucionarlo. Os reitero: de la convocatoria, no de la plaza".

Al hilo de esta información, la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, ha anunciado que la formación valencianista, ampliará este mércoles la denuncia "tras conocerse unos audios del concejal José María Olano en los que detalla paso a paso el proceso presuntamente irregular diseñado por el gobierno formado por PP y Vox para colocar a dos personas en entidades públicas valencianas".

"Lo hemos dicho esta mañana, era muy extraño que Olano no estuviera implicado. Aquí tenemos la prueba que lo demuestra. María José Catalá tendrá que dar muchas explicaciones sobre este asunto. Huele muy mal", ha resaltado en un comunicado.

Según fuentes del Ayuntamiento, fue un encuentro con 20 trabajadores, lo que refleja en su opinión de la voluntad de trasparencia.

El Señor Lobo

Por su parte, el edil socialista Borja Sanjuan ha remarcado que el Partido Socialista va a pedir que se investigue a Marí Olano, "quien reconoce en audios que estaba generando plazas a medida para colocar a las personas que quería introducir en los organismos públicos del Ayuntamiento de València.

Para Sanjuan, "es un escándalo de corrupción de tal magnitud y tan claro que solo cabe que María José Catalá asuma responsabilidades y cese fulminantemente al concejal Marí Olano, una persona a la que ella misma describió como el señor Lobo".

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Y ha añadido en un comunicado: "El señor Lobo es en el cine aquella persona que traes para esconder los cadáveres y parece que en los casos de corrupción esa es precisamente la función que le ha encargado la señora Catalá a Marí Olano en el Ayuntamiento de València".