El Gobierno activa la urbanización del Parque de Artillería, donde se construirán 600 viviendas públicas

CASA 47, entidad del gobierno responsable de la Vivienda, ha anunciado la licitación de la redacción del proyecto de urbanización del inmenso solar del Parque de Artillería, uno de los dos cuarteles, junto con el de Ingenieros, situados en la calle San Vicente de València. En el citado parque, que ahora es un solar sin urbanizar, está prevista la construcción de 600 viviendas, mientras que el de Ingenieros, ya urbanizado, albergará 438 pisos, los primeros de los cuales están pendientes de los últimos permisos de la conselleria.

El anuncio lo ha hecho la presidenta de CASA 47, Leire Iglesias, después de que la Generalitat pusiera en marcha sus 27 viviendas en el Cuartel de Ingenieros y el concejal de Urbanismo de València, Juan Giner, le enviara una carta pidiéndole la activación del Parque de Artillería ante la necesidad de vivienda que tiene la ciudad.

Iglesias se ha reunido este martes con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y en ese contexto ha realizado este anuncio. "Ayer mismo licitamos por parte de CASA 47 la actualización del proyecto de urbanización de Parque de Artillería de València, que saben ustedes que es un suelo público que podrá acoger hasta 600 viviendas. Estamos deseando poder completar su desarrollo, esta vez sí, y esperemos que no tengamos las trabas urbanísticas del pasado para poder aprobar el proyecto de urbanización", ha precisado.

El parque de Artillería tiene alrededor de 68.000 metros cuadrados, está completamente en solar y alberga la conocida Casa Feliu, que está protegida. Cuando se derribaron los edificios y barracones militares, ya se anunció la construcción de esas 600 viviendas, pero aún no se ha movido nada. Sí se han urbanizado los terrenos del vecino Cuartel de Ingenieros, de 36.000 metros cuadrados, donde se construirán 438 pisos por parte del Gobierno. Los primeros 62, de hecho, ya están en fase de redacción del proyecto y a la espera de las últimas licencias de construcción, según la relatado también Leire Iglesias.

Cuartel de Ingenieros

"En Ingenieros saben ustedes que hay cuatro parcelas resultantes de haber hecho las obras de urbanización y haber recepcionado ya esas obras de urbanización". La idea es "desarrollar los proyectos de vida para más de 400 familias y ya están en desarrollo", recuerda. "Tan pronto como recibamos algunas licencias que quedan pendientes del ayuntamiento y de la Generalitat, en concreto de la Consellería de Cultura, pediremos licencia para la edificación, para empezar a construir las viviendas". "Estamos a la espera de poder recibir esos documentos para poder iniciar la licencia constructiva", ha insistido.

La presidenta de CASA 47 se ha referido también a las 27 viviendas que se construirán en una pequeña parcela que la Generalitat tiene en este Cuartel de Ingenieros. Recientemente, la Generalitat anunció una permuta consistente en ceder ese solar a una empresa privada para la construcción de esas viviendas a cambio de ocho pisos ya construidos, una fórmula que ha sido muy criticada por la oposición. "Somos conocedores -ha explicado Iglesias- de que la Generalitat ha iniciado la promoción o va a iniciar en algún momento la promoción de otras viviendas en las parcelas que cedimos a la Generalitat Valenciana. Lamentablemente, todas estas viviendas no van a poder garantizar su asequibilidad en el futuro. No sabemos cómo serán los procesos de selección de estas viviendas con esta fórmula de colaboración público-privada, pero sí puedo asegurar que las viviendas del Estado serán viviendas asequibles para siempre y se ofertarán en igualdad de acceso para todos los ciudadanos y para todas la ciudadanas a un precio garantizado y asequible".

Bernabé agradece que no se entregara el suelo a la Generalitat

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha agradecido al gobierno de España "mantener en esta ciudad un proyecto tan importante como es el Cuartel de Ingenieros y el de Artillería". El agradecimiento se justifica básicamente porque "el gobierno de España ha mantenido con la empresa estatal pública las viviendas y no consumó la cesión a la Generalitat". "Hoy podemos decir que los valencianos y las valencianas, gracias a las viviendas que va a promover el gobierno de España, tendrán la posibilidad de tener una vivienda a precio público, asequible, real, frente al modelo Alicante del Partido Popular. Lo digo porque si esta cesión se hubiese hecho a la Generalitat Valenciana, hoy ya sabemos lo que le pasaría a Artillería y a Ingenieros y es que el 70 % o por encima del 70 % de esa vivienda se le habría cedido a las empresas privadas para comercializarla al doble del precio de lo que hoy costarán a los valencianos y a las valencianas gracias a la promoción del gobierno de España", ha explicado Bernabé.

Noticias relacionadas

Según la delegada del Gobierno, "cuando el PP llegó al gobierno decidió que la vivienda iba a ser un negocio. Y por eso cambió las leyes. Y por eso modificó la ley para que los precios de la vivienda pública en suelo público se pudiesen comercializar al doble del precio público que el gobierno de España estipula para las viviendas de protección pública. Y que además perdiera la condición de público a los 30 años. Por lo tanto, precios asequibles para siempre. Hoy lo tendrán los valencianos en la ciudad de València, en Ingenieros y en Artillería, gracias al gobierno de España, a su determinación y a su compromiso con los centenares de familias que van a poder optar a una vivienda con un precio asequible".