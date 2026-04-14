El refugio antiaéreo de la Guerra Civil de Massarrojos reabrirá antes de que finalice este año tras su remodelación

El Ayuntamiento de València contratará en las próximas semanas las obras de remodelación del refugio antiaéreo de la Guerra Civil de Massarrojos después de casi tres años cerrado por numerosos desperfectos. Entre esos trabajos, que han sido adjudicados a la empresa Globalvent Ingenieria y Proyectos S.L., está la sustitución de la iluminación, así como la consolidación de la bóveda de ladrillo y la reposición de las baldosas de cerámica sueltas en un tramo de la escalera.

El refugio antiaéreo de Massarrojos se empezó a construir el 21 de mayo de 1938 y acabó el 23 de marzo de 1939, siempre con el fin de proteger a la población de los bombardeos de la Guerra Civil. En los años treinta, Massarrojos contaba con una población de 700 habitantes aproximadamente. Las instalaciones, sin embargo, no llegaron a terminarse en su totalidad, de manera que terminó quedando oculto en el subsuelo e incluso con los accesos tapiados.

Excavado en la tierra

Desde el punto de vista técnico, este refugio tiene la peculiaridad de estar excavado directamente en la tierra, todo lo contrario que el resto de instalaciones similares de València, construidas a base de hormigón armado. En este caso, se trata de un pasillo alargado de 125 metros de largo, 2 metros de ancho y una profundidad media de 10 metros. Cuenta con dos accesos: en la plaza del Soñador y en la calle Benet Bosch. Y las paredes están lucidas de un color rojizo por el uso de arena. También tiene un banco corrido.

Vista general del refugio y su estado antes de la rehabilitación. / Levante-EMV

Oculto en el subsuelo y perdido en el tiempo, el anterior Gobierno de Compromís y PSPV lo rescató y lo rehabilitó para abrirlo al público, pero apenas dos años después, concretamente en 2023, el refugio volvió a cerrarse por los desperfectos que le habían aparecido con motivo, sobre todo, de las humedades que acumula.

El grupo municipal de Compromís ha denunciado en varias ocasiones esta circunstancia y el deterioro progresivo en que estaba cayendo, como ha denunciado el mal estado en el que se encuentra toda la cartelería de València referida a la memoria histórica (València en la memoria), entre ellos los carteles de las Torres de Serranos.

Abrirá de nuevo este año

Ahora, sin embargo, parece que el refugio vuelve a tener esperanza. A finales del año pasado se adjudicó la reposición de la iluminación a la empresa Globalvent Ingenieria y Proyectos S.L y posteriormente se presentó un informe técnico con las obras concretas que debían acometerse, que incluyen luminarias, cableado, paneles informativos, ventilación etc.

En el plan se ha incluido también la revisión y afianzamiento de la bóveda de ladrillo en la parte inicial de acceso al refugio, así como la reposición de baldosas cerámicas que han quedado sueltas en un tramo de la escalera. Según el informe de Patrimonio, "este proyecto de adecuación lumínica del Refugio Antiaéreo de Massarrojos se considera necesario para la protección y el mantenimiento del Bien de Relevancia Local y para que este se encuentre en condiciones adecuadas para su visita una vez ejecutadas.

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La previsión de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València es contratar las obras en las próximas semanas y terminarlas antes de que finalice el año. Y de forma paralela se trabajará también en la renovación de los paneles informativos de la ruta "València en la memoria", que se encuentran en mal estado de conservación "por la acción del sol y de comportamientos vandálicos", precisa la concejalía.