Rifirrafe entre PP y PSPV en València por las colas en el padrón para la regularización de migrantes

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha denunciado que María José Catalá y Vox están “boicoteando la regularización de las personas migrantes en la ciudad” y les ha exigido que “refuercen el personal de este servicio para poder atender a las personas”.

Sanjuan ha denunciado que Catalá y Vox “no amplían los medios del padrón para generar largas colas y desincentivar que las personas que tienen derecho a tener papeles en nuestro país puedan ejercer ese derecho”. En este sentido, ha calificado la situación de “auténtica vergüenza” y ha afirmado que “se podría llamar racismo institucional”.

El portavoz socialista ha recordado que el Ayuntamiento “ha ido reduciendo los recursos de atención a las personas migrantes”. “Primero quitaron el abogado que asesoraba en temas de inmigración por parte del Ayuntamiento y ahora les obligan a aguantar colas para intentar que no puedan cumplir con sus plazos”, ha manifestado.

Colas en el padrón de València para acceder a la regularización de migrantes / Levante-EMV

Para Sanjuán, “esta forma de actuar vulnera tanto los derechos fundamentales como las obligaciones legales de la administración pública”. Así, ha señalado que “lo que debería hacer cualquier Ayuntamiento democrático es respetar los derechos de estas personas, pero también cumplir con la ley”.

En este contexto, el portavoz socialista ha concluido que “el boicot que están haciendo Partido Popular y Vox a la regularización de las personas migrantes de València es un atentado contra los derechos de vecinos y vecinas de esta ciudad”.

El ayuntamiento denuncia "falta de planificación"

Por su parte, fuentes municipales han argumentado que las acusaciones del PSPV “como siempre faltan a la verdad con el único objetivo de trasladar al ayuntamiento un asunto que única y exclusivamente es competencia del gobierno de Pedro Sánchez que una vez más descarga en los ayuntamientos toda la responsabilidad ante su falta de planificación, información y recursos por parte del Gobierno de España”.

Desde el ayuntamiento han lamentado que el Gobierno genere un proceso de regularización sin definir con claridad los criterios ni los requisitos, sin facilitar información suficiente ni a las administraciones ni a los propios interesados y prestando toda la presión a los ayuntamientos sin dotarlos de recursos adicionales. “Esto provoca incertidumbre y un aumento de la demanda que ningún municipio puede absorber de forma inmediata sin apoyo estatal”, afirman.

Derivados a las oficinas de Extranjería

En este sentido, desde el consistorio explican que la falta de información ya obligó a los técnicos a remitirles a las oficinas de Extranjería o a la Delegación del Gobierno porque no se podía ayudar a las personas que acudían para pedir más información porque, según dicen, no la tenían. “La gente se acerca al padrón antes de que abran las oficinas pero se atiende a todos con o sin cita previa y se facilita la tramitación online de aquellas personas que vienen a solicitar el certificado de empadronamiento para que sea más ágil”.

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“Lamentamos que el Gobierno haya generado expectativas sin organización previa. Nadie se queda sin atención y el personal municipal está respondiendo con profesionalidad ante una situación de sobrecarga. Quien está fallando es el Gobierno de Sánchez, que no informa, no planifica y no da recursos a las administraciones locales solas ante una situación excepcional”, han dicho en el ayuntamiento.